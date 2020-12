A un docente dell’università di Siena il premio internazionale “Chaire Guttenber”

Il professor Francesco Stella, ordinario di Letteratura latina medievale e umanistica presso il dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell’Università di Siena, e direttore del Centro interuniversitario di Studi comparati “I Deug-Su”, è stato nominato vincitore della Chaire Gutenberg (Cattedra Gutenberg) 2020.

Il premio è assegnato ogni anno a studiosi eminenti di ambito internazionale per lo sviluppo di progetti in collaborazione con l’Università di Strasburgo dal Cercle Gutenberg, che riunisce tutti i membri attivi in Alsazia dell’Institut de France, del Collège de France e delle principali accademie nazionali francesi e straniere (i tre vice-presidenti del Cercle Gutenberg sono premi Nobel).

Il progetto del professor Stella, «Poésie latine biblique et relation texte/image: manuscrits et inscriptions avec une formation en Philologie numérique », sarà realizzato presso il Laboratoire de Théologie catholique et Sciences religieuses de Strasbourg (UR 4377), che ha condiviso il premio. La cerimonia di assegnazione del premio si terrà nella primavera 2021 nella città francese.