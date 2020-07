A Torrita di Siena ecco il parco dedicato a Nilde Jotti

Torrita di Siena dedica un parco alla prima donna Presidente della Camera dei Deputati. Così quello che fino a qualche giorno era conosciuto come parco di via Grosseto da ieri si chiama parco Nilde Jotti. “Questo spazio pubblico da sempre simbolo di socialità e aggregazione, porterà il nome della prima Presidente donna della Camera dei deputati, Nilde Iotti: una donna dalla grande autorevolezza e un modello esemplare di “leadership inclusiva”, così come l’ha ricordata Livia Turco, Presidente della Fondazione Nilde Iotti presente all’intitolazione, in un preziosissimo intervento- fanno sapere dal Comune-.Nilde Iotti si è fatta portavoce di importanti battaglie per l’emancipazione della donna nel mondo del lavoro e nella società: uno spazio publico a lei intitolato è un luogo fisico custode dalla sua memoria e dei suoi valori. Gli stessi valori da trasmettere alle nuove generazioni che potranno fruire e beneficiare di questo spazio pubblico-concludono”.