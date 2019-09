A Siena una nuova casa per arte e cultura: domani apre “The Point”

Una nuova “casa” delle arti e della cultura pronta ad aprire a Siena. Si chiama The Point è si troverà in una palazzina vicino a Porta Romana a un passo dal complesso del San Niccolò, infatti, che si sono trasferiti il Siena Art Institute, la Mason Perkins Deafness Fund e la Siena School for Liberal Arts, tre realtà da anni impegnate a Siena nella promozione e valorizzazione della cultura. Non solo un semplice trasloco (dagli spazi dell’istituto Pendola che le ospitava fino allo scorso giugno), dunque, ma un vero e proprio progetto culturale che vuole aprire alla città un nuovo spazio di confronto, incontro e sviluppo della conoscenza.

The Point si presenta ai cittadini questa domenica, 29 settembre, dalle 15: un pomeriggio di laboratori, workshop, conversazioni, favole per bambini, racconti dall’orto e open studio dedicati ad arte contemporanea, sostenibilità e cultura sorda. «Abbiamo pensato a The Point come uno spazio di incontri creativi, riflessione ed espressione e lo abbiamo costruito perché possa essere anche un luogo dove si incontrano comunità locale e internazionale» spiega Miriam Grottanelli de Santi, coordinatrice del progetto e delle tre realtà che qui convivono.

L’evento inaugurale sarà anche l’occasione per dare il via a RACCONTI DAL MARGINE, un progetto che – con la curatela artistica degli olandesi Bik Van der Pol – vuole coinvolgere le comunità marginalizzate grazie alla creatività. Il duo di Rotterdam – attivo dal 1994 e formato dagli artisti olandesi Liesbeth Bik e Jos van der Pol – sarà protagonista, nei prossimi mesi, di una residenza d’artista al Siena Art Institute che coinvolgerà le comunità che operano ai margini, sia da un punto di vista geografico che sociale. Detenuti, ospiti delle residenze per anziani, persone affette da disabilità, comunità delle periferie geografiche: saranno loro, e gli operatori che con loro lavorano quotidianamente, i destinatari di questo progetto di incontro e confronto basato sull’arte e la creatività, realizzato grazie al contributo della Regione Toscana nell’ambito del bando Toscanaincontemporanea2019.

Tutti gli eventi del 29 settembre sono a ingresso libero e gratuito. Informazioni: www.andiamoalpunto.com