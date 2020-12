A Siena un dolce per la solidarietà: ecco il panforte della QuaViO

Il “pan…QuaViO…forte”, il dolce dono per la solidarietà, è la prelibatezza con la quale l’organizzazione di volontariato senese vuole festeggiare il Natale. Un modo nuovo per raccogliere fondi utili ad un progetto di sostegno a famiglie in difficoltà che hanno, al proprio interno, un paziente oncologico. Potrete trovarlo ed averlo, con un’offerta libera e insieme al libro che celebra il trentennale di questa realtà senza fini di lucro, presso la pasticceria Pierini (via Quinto Settano a Siena) che ha prodotto, per QuaViO, il suo speciale panforte artigianale reale eccellenza del territorio. Un modo alternativo per arricchire le vostre tavole e, contemporaneamente, aiutare nuclei familiari “fragili”.Il “pan…QuaViO…forte” vi aspetta il 13, il 14, il 20 e 21 dicembre insieme ad un volontario che potrà spiegarvi la missione che QuaViO porta avanti da 3 decenni: assicurare la migliore qualità della vita possibile, in collaborazione con l’insostituibile opera del servizio sanitario pubblico, a chi, affetto da gravi patologie, si trova nell’ultimo, ma significativo, tratto della vita

Per saperne di più www.quavio.org