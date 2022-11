A Siena ‘Terziario in-sicurezza’: ottima riuscita dell’iniziativa Filcams Cgil con Ebct

Soddisfazione della Filcams Cgil di Siena per l’ottima riuscita dell’iniziativa pubblica dal titolo emblematico ‘Terziario in-sicurezza’, svoltasi ieri presso l’Auditorium della Cassa Edile di Siena: “La collaborazione ed il contributo del EBCT (ente bilaterale del commercio e del turismo della Toscana – Confesercenti) è stata fondamentale, come altrettanto importante sarà proseguire nei prossimi anni con un percorso di confronto congiunto tra organizzazioni sindacali, associazioni datoriali, sistema della bilateralità ed enti pubblici preposti al tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro su questo annoso e serio problema”.

“I contributi puntuali e precisi degli autorevoli esponenti dell’Inail e del dipartimento salute e sicurezza sul lavoro della USL di Siena hanno permesso una prima rappresentazione del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali presenti anche in un settore certamente meno esposto come altri – spiega il sindacato – ma rispetto al quale non vanno diminuite le attenzioni e le sensibilità. Il dibattito molto costruttivo e articolato della tavola rotonda ha permesso di approfondire il tema e provare a strutturare confronti periodici con una analisi più puntuale della triste piaga degli incidenti sul lavoro nel terziario della nostra provincia”.

“Gli appassionati e propositivi interventi dei lavoratori, dei delegati sindacali e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli RLS, – sottolinea la Filcams Cgil – sono stati un ulteriore stimolo e contributo al dibattito. Nei prossimi anni sarà nostra cura strutturare periodicamente iniziative simili di conoscenza e confronto perché su questo tema non si fa mai abbastanza. Formazione, prevenzione, controlli, cultura della sicurezza, devono diventare patrimonio quotidiano di tutte le parti in gioco. La bilateralità in questo caso può svolgere un ruolo importante e la Filcams Cgil che ne è un componente importante sarà sempre di stimolo su questo argomento”.

“La giornata è proseguita nel pomeriggio con assemblee sindacali aziendali dedicate al tema degli infortuni sul lavoro, – conclude l’organizzazione sindacale – nell’ambito di un percorso di massiccia vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori che abbiamo da tempo messo in atto e che al prossimo Congresso provinciale troverà un ulteriore momento di ascolto, attenzione e rappresentatività come ricorda il titolo della nostra assise: ‘Con la Filcams diamo orizzonte al lavoro’.