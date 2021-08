A Siena rinasce l’Inter club Siena: dal 3 agosto via alle iscrizioni

A darne annuncio sono gli stessi tifosi nerazzurri con un comunicato ufficiale: “Nell’ultimo giorno del 7° mese dell’anno 2021, dichiariamo con questo comunicato stampa, la rinascita, dell’Inter club Siena”.

“Le difficoltà perpetuatesi in questi due anni -spiegano i tifosi interisti-, hanno accresciuto ancora di più che in passato, la voglia d’evasione e piacere di condividere con gli altri le grandi emozioni che questa nostra passione ci dà. Con i valori che questa fede ci ha donato, solidarietà, uguaglianza e fratellanza, Inter club Siena, ha l’obbiettivo di rendersi interlocutore attivo per ogni tifoso interista, per il mondo dell’Fc Internazionale Milano, e per quanto nelle proprie possibilità, protagonista nella solidarietà cittadina. Apriamo dal 03 agosto 2021 la libera associazione dei tifosi nerazzurri, nella nostra sede di via delle Arti 10, presso i locali de ‘Il Bugigattolo’. Da oggi ancor più di prima -conclude la nota- il popolo della verbena grida: forza Inter!”.