A Siena la prima autoscuola in Italia che utilizza un’auto elettrica

L’autoscuola La Balzana ha una nuova auto elettrica che utilizzerà nei corsi di guida. Ed è la prima autoscuola italiana ad utilizzare un veicolo senza emissioni inquinanti. E’ una modernissima Tesla, che costa 60mila euro e che la scuola guida senese ha acquistato volendo dare un chiaro messaggio in ottica di sostenibilità e di difesa dell’ambiente. Perché si tratta di un veicolo full electric, che ovviamente non ha emissioni. “In questo modo – spiega Lorenzo Brocchi, che è il direttore de La Balzana – facciamo capire ai più giovani che l’elettrico è una possibilità e che è più accessibile di quanto si possa credere”. Il veicolo è assolutamente moderno: ha otto telecamere, due radar, diciotto sensori che fanno capire al conducente se sta correndo dei rischi. E c’è addirittura anche il pilota automatico, che può essere attivato solo in alcune circostanze e in quei casi può riconoscere la strada e persino far girare il volante da sé.

Alla presentazione è voluto essere presente anche il vicesindaco di Siena, Andrea Corsi, che ha sottolineato come l’amministrazione comunale sia propensa a sostenere iniziative che possano andare nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale: “Il Comune può favorire e sostenere queste iniziative che nascono dalla imprenditorialità privata ma che hanno dei risvolti positivi e una maggiore vivibilità in tutta la città – ha affermato –. C’è una rivoluzione in atto, con azioni come questa si fa capire ai giovani che c’è una alternativa a quella che è stata la mobilità di tutto il Novecento. Cambiano i modelli di consumo. Da parte nostra garantiamo un impegno in questo senso”.