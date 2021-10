A Siena il processo Ruby ter va avanti, respinta l’istanza di recusazione

Respinta dal collegio giudicante, presieduto da Simone Spina, l’istanza di recusazione dello stesso collegio presentati dai legali dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi imputato per il reato di corruzione in atti giudiziari nella tranche senese del processo Ruby ter.

Il giudice ha ritenuto non tempestiva e non motivata tale richiesta di ricusazione per cui il processo va avanti con la discussione. Precedentemente i legali della difesa del pianista Danilo Mariani, imputato per lo stesso reato di Berlusconi, si era dissociata dalla richiesta.