A Siena il consorzio Vacc-Ints per fare il punto sul vaccino contro la salmonellosi invasiva non tifoieda

Si è tenuto a Siena ieri e oggi (13 e 14 febbraio) al palazzo del Rettorato dell’Università di Siena, il meeting annuale di Vacc-Ints, il progetto internazionale finanziato dal programma Horizon 2020 dall’ Unione Europea con oltre 6 milioni di euro per promuovere lo sviluppo di un vaccino contro la salmonellosi invasiva non tifoidea. Vacc-Ints (www.vacc-ints.eu) è coordinato dalla Sclavo Vaccines Association, e coinvolge l’Università di Siena con altri 11 partner provenienti da 8 diversi paesi, tra cui 4 paesi endemici per la malattia. Coordinatrice del progetto Vacc-Ints è Donata Medaglini, professoressa ordinaria di Microbiologia e microbiologia clinica dell’Ateneo Senese.

La salmonellosi invasiva non tifoidea è una malattia infettiva negletta endemica nell’Africa sub-sahariana, che colpisce principalmente i bambini di età inferiore ai 5 anni ed i soggetti immunocompromessi, con un elevato tasso di mortalità, stimato al 14 per cento. La diagnosi, complicata dalle condizioni di estrema povertà delle zone endemiche, e l’aumento della resistenza agli antibiotici della Salmonella invasiva non tifoidea confermano l’urgenza dello sviluppo rapido di un vaccino efficace che al momento non è disponibile.

Il consorzio Vacc-Ints sta conducendo studi clinici di Fase I su adulti in Europa e Africa per valutare l’immunogenicità e la sicurezza del vaccino Ints-Gmma, sviluppato dal Gsk Vaccine Institute for Global Health (Gvhg), usando una tecnologia innovativa di Gsk denominata Gmma e basata su vescicole della membrana esterna rilasciate da batteri geneticamente modificati. Sono inoltre in corso le analisi sieroepidemiologiche per conoscere meglio la diffusione della malattia ed accelerare lo sviluppo del vaccino per le aree dell’Africa nelle quali la malattia è endemica. Inoltre, il progetto mira a rafforzare una rete di collaborazione per migliorare la conoscenza, il controllo e la prevenzione della malattia nei paesi a basso reddito. Il progetto capitalizza anche sul sostegno della Regione Toscana per la ricerca e sviluppo del vaccino.

Il Meeting del progetto Vacc-Ints 2023 è stato introdotto, durante la prima giornata dei lavori, dai saluti istituzionali di Roberto di Pietra, Magnifico Rettore dell’Università di Siena.