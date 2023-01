A Siena duemila persone soffrono di Fibromialgia, Frediani: “Ecco cosa è la malattia del tatto”

Sono circa duemila le persone che nel territorio di Siena sono affette da fibromialgia. E per affrontare questa malattia la Toscana ha individuato anche l’Aou senese tra i centri specializzati regionali per la cura e presa in carico dei pazienti con fibromialgia. A queste strutture saranno destinate risorse per oltre 320mila euro e la Regione organizzerà anche campagne informative e di comunicazione dedicate e sarà creato un apposito numero verde regionale. La fibromialgia è detta la malattia del tatto e che ne è affetto ha una soglia del dolore bassissima. Non ci sono componenti infiammatorie e gli esami del sangue di chi soffre questa patologia sono normalissimi. Ma allora come si può diagnosticare? Lo spiega Bruno Frediani, direttore del Dipartimento di Scienze mediche e della Reumatologia dell’Aou senese nel filmato