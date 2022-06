A Siena arriva lo sharing degli scooter elettrici

Cento scooter elettrici saranno disponibili nella città di Siena. L’inaugurazione dei veicoli elettrici è stata effettuata questa mattina in piazza Matteotti. Si tratta di una sperimentazione, che andrà avanti per un anno, che viene realizzata in collaborazione con la società Reby e che non costerà nulla al Comune di Siena. I veicoli sono stati presentati alla presenza del vicesindaco di Siena Andrea Corsi e di dirigenti di Reby.

“Si tratta di una sperimentazione – spiega il vicesindaco Andrea Corsi – che rientra nel piano urbano della mobilità sostenibile e può contribuire ad una migliore vivibilità per quanto riguarda il traffico cittadino. Questo sistema potrà infatti permettere una riduzione dell’inquinamento, oltre ad offrire un nuovo servizio a cittadini, studenti e anche turisti. Gli scooter sosteranno ovviamente negli stalli di sosta previsti per i motocicli già esistenti. Nel corso della sperimentazione sarà valutato, assieme agli uffici comunali competenti, anche un eventuale ampliamento degli stalli di sosta specifici per tali scooter. La fornitura e il funzionamento degli scooter saranno effettuati senza alcun costo per l’amministrazione comunale”.

I mezzi potranno essere utilizzati attraverso una apposita App che permetterà di utilizzare lo scooter elettrico e anche di fare degli abbonamenti. Queste le tariffe: 0,50 euro per lo sblocco del mezzo; 0,30 euro per ogni minuto di utilizzo. E poi: 29,90 euro per l’abbonamento mensile, 19,90 euro per gli abbonamenti riservati a studenti delle scuole e delle università presenti nel territorio comunale. I mezzi sono geolocalizzati, in modo da conoscere in ogni momento la loro posizione. Il fornitore provvederà alla sostituzione delle batterie scariche attraverso uno specifico software.