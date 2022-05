A Siena ’80 voglia di gravel’, Leonardi: “Non una semplice gita ma un vero evento sociale”

“Quello che si è tenuto questo fine settimana non è una banale gita in bici, ma un vero e proprio evento sociale, corredato da tanti momenti indimenticabili”, a parlare è Andrea Leonardi presidente di Gravel bike Siena, l’asd senese dedicata agli appassionati di strade bianche con bici gravel o mtb con lo scopo del puro divertimento. Tra sabato e domenica è andata in scena la prima edizione di ’80 voglia di gravel’.

“Sabato si sono radunate a Siena oltre 500 persone – prosegue Leonardi – provenienti da tutta Italia e anche dall’estero per una gita turistica non competitiva. A disposizione dei ciclisti c’erano ben 4 percorsi: corto, 59 chilometri, medio, 99 km, lungo, 149 km, e superlungo, 217 km. Tutti i percorsi hanno dato modo di visitare i magnifici luoghi della nostra provincia a tanti turisti che si sono potuti godere, utilizzando strade meno conosciute e di campagna, gli stupendi panorami toscani, dalla Val d’Orcia fino al Chianti”.

“La prima partenza – dice – era programmata alle 5.30 da Fortezza, con l’uscita dalla città da Porta Romana. Vedere la mia città, Siena, illuminata dai primi raggi di sole dell’alba in sella alla mia bici è stato uno spettacolo unico. Devo anche ringraziare la polizia municipale che ci ha dato una mano e che si è messa a disposizione per evitare problemi di sorta”.

Emanuele Giorgi