A Siena 18 minori scomparsi nel 2023, Pirrera: “Dato in linea con gli altri anni ma l’attenzione è massima”

In maggioranza stranieri, molti di loro non accompagnati, altri invece con le famiglie, che in genere si allontanano per trovare i propri parenti: è questa la fotografia del fenomeno dei bambini scomparsi nel nostro territorio che è stata scattata dal Prefetto di Siena Matilde Pirrera, in occasione della giornata dei minori scomparsi. Nel 2023 sono 18 i minori scomparsi. Un dato che, viene spiegato, è in linea con quello degli scorsi anni e che è anche contenuto rispetto al resto del Paese. L’impegno e l’attenzione delle Istituzioni e della stessa Prefettura senese verso questo tema sono massimi. “Tra i ragazzi che scompaiono ci sono sia stranieri non accompagnati che bambini con famiglie. Certe volte l’allontanamento è volontario, è in qualche modo una scelta per avvicinarsi a parenti e famiglie e cercare di stabilizzare la propria vita”, sono le parole del prefetto Pirrera che aveva affrontato il fenomeno dei minori stranieri scomparsi anche quando si trovava a Enna. A Siena invece la Prefettura coordina l’attuazione delle misure previste dal piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse attraverso una rete con le varie forze di polizia, i vigili del fuoco, la centrale 118, la protezione civile, la polizia provinciale e le associazioni di volontariato presenti sul territorio. “Nel piano – ha aggiunto Pirrera – ci sono misure come quella della pubblicazione delle fotografie, ovviamente su autorizzazione legale dei genitori. Ed anche l’inserimento delle foto nel circuito Atm. Poi c’è la possibilità di usare il sistema Copernicus nelle zone più impervie per raggiungere le persone che hanno bisogno di aiuto”.

Mar.Cri.