A San Rocco si festeggiano i 78 anni di storia della società sportiva

“Il San Rocco chiama a raccolta tutti gli ex atleti e dirigenti del Circolo sportivo per festeggiare i 78 anni della gloriosa Società biancoazzurra ed i primi 25 anni della Polisportiva Comunale Cras”. Si apre così la nota diffusa dalla stessa società che ha indetto per sabato 11 un evento che coinvolga tutta la comunità.

L’appuntamento è fissato per sabato 11 giugno al palazzetto dello Sport di San Rocco con la cena sociale a cui seguirà il veglione danzante. Il menù prevede antipasto misto, primo, arrostissimo con patate e dolce (Prenotazione obbligatoria entro il 4 giugno al numero 333-1800631 oppure tramite i responsabili di sezione).

“Nell’occasione – prosegue – saranno presenti tanti volti noti che hanno contribuito a scrivere la storia del “Sarroccone”: dai popolari calciatori Pioli, Betti, Pepi, Zappalorto, Valacchi, Viligiardi e Nardone agli storici manager, responsabili e direttori come Nencini, Giovannini, Pellegrini, Vaselli, Rosini, Sodi passando per chi ha dato lustro ai settori giovanili del calcio, alla esemplare sezione pattinaggio e a quella del basket che negli anni ’80 si mise particolarmente in luce. Durante la cena saranno presentati due libri. Il primo, “C.S. San Rocco 1928-2006. Momenti che non si dimenticano” con oltre 400 foto ed il secondo volume “I 25 anni della Polisportiva””.

“Sarà una serata revival, ma con lo sguardo rivolto al futuro grazie alla Policras,- si conclude il comunicato – che gestisce il palazzetto dello Sport e che sta lavorando molto bene nelle varie attività sportive come la pallavolo, il kung fu, il minibasket ed il pattinaggio artistico. Menzione speciale lo merita il gruppo della scuola calcio che ha dato vita ad un settore giovanile di qualità e particolarmente attivo con la partecipazione ai vari campionati e trofei della provincia. Pochi giorni fa, tra l’altro, allo stadio “Capelli” è stato organizzato il primo torneo giovanile con la partecipazione di squadre locali e del fiorentino che ha riscosso molto successo e che vedrà sicuramente il bis nel 2023”.