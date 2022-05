A San Miniato nuovi spazi per Orti urbani

Nuovi spazi per orti urbani a San Miniato. L’”Ats – Orti di San Miniato”, gestore degli “Orti urbani di San Miniato”, rende infatti noto un nuovo avviso per la definizione di una graduatoria ai fini dell’assegnazione di appezzamenti di terreno per uso ortivo, che si sono resi disponibili a seguito di rinunce da parte di alcuni ortisti.

Il complesso degli orti sorge nell’area di proprietà comunale compresa tra il “Boschetto di San Miniato” e il passaggio Piero Calamandrei che è stata oggetto di un intervento di recupero e valorizzazione promosso dal Comune di Siena.

L’iniziativa, sviluppata nell’ambito del progetto regionale “100mila orti in Toscana“, si pone come obiettivo la costruzione di orti non solo per la produzione di ortaggi per uso familiare, ma anche come luoghi di sperimentazione, di scambio di buone pratiche, di incontro fra generazioni e di socialità a supporto delle comunità locali. Per partecipare alla formazione della graduatoria ed alla successiva assegnazione degli orti, ogni cittadino interessato deve presentare domanda su apposito modulo all“Ats – Orti di San Miniato” entro e non oltre il prossimo 25 giugno.

La domanda deve essere consegnata a mano nei giorni venerdì 24 Giugno dalle 18 alle 20 o Sabato 25 Giugno dalle 10 presso i locali del Centro civico La Meridiana in via Nenni, 8-A a Siena.

Per avere informazioni sull’avviso pubblico e approfondire i contenuti del “Regolamento per l’assegnazione e l’uso degli orti” è convocato un incontro pubblico presso il “teatro all’aperto” del boschetto adiacente agli Orti Urbani di San Miniato il giorno sabato 18 Giugno alle ore 9:30, oppure è possibile rivolgere domande al seguente indirizzo mail: [email protected]. Referente presso il Comune di Siena è la Direzione Urbanistica. Sul sito del Comune di Siena i documenti relativi al bando.