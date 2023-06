A San Gimignano tornano i servizi notturni della linea SGN

Da domenica 11 giugno 2023, con l’entrata in vigore dell’orario estivo dei servizi di Tpl gestiti da Autolinee Toscane, a San Gimignano torneranno operativi i servizi di trasporto notturni della linea urbana SGN.

Le corse con validità giornaliera si svolgono nella fascia oraria notturna dalle ore 21 alle ore 23.50 e rappresentano l’estensione oraria della linea urbana che collega i quartieri di S. Lucia e Le Mosse transitando dal piazzale Martiri di Montemaggio. Questi gli orari in vigore:

Gli orari da S. Lucia verso piazzale Montemaggio: 21.15 – 21.55 – 22.15 – 22.55 – 23.20; da piazzale Montemaggio per S. Lucia: 21.06 – 21.36 – 22.06 – 22.41 – 23.06 e 23.40; da Le Mosse per piazzale Montemaggio: 21.00 e 22.35; da piazzale Montemaggio per Le Mosse: 22.26. Questi collegamenti come tutti quelli dell’orario estivo saranno in vigore fino al prossimo 14 settembre.

“Si tratta di un ulteriore servizio – dichiarano il Sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci e l’Assessore ai servizi a rete Gianni Bartalini – che offriamo nel periodo estivo agli utenti che utilizzano il Citybus, con un’attenzione particolare ai giovani, agli anziani, ai turisti e a tutti coloro che decidono di muoversi con i mezzi pubblici, consapevoli del fatto che la qualità della vita e del soggiorno nella nostra Città passa anche da scelte come questa”.

Per ulteriori dettagli sugli orari di transito delle corse dalle varie fermate è possibile consultare il sito www.at-bus.it oppure scaricare la App “at-bus