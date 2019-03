A Poggibonsi l’atteso Cacciucco day si apre con uno chef stellato

L’edizione 2019 di “Cacciucco Day”, la tradizionale festa dedicata al più famoso dei piatti livornesi, ideata dal ristorante Alcide e patrocinata dal comune di Poggibonsi, aprirà la primavera in omaggio ad uno chef d’eccezione: Luciano Zazzeri del ristorante “La Pineta” di Marina di Bibbona. Proprio 55 anni fa, nello stesso periodo, iniziava la propria attività come stabilimento balneare con una cucina semplice e genuina. Quella che fu una semplice “baracca” di legno, come lo stesso Zazzeri ama ricordare, oggi è uno dei locali più ammirati d’Italia premiato con una stella dalla Guida Michelin ed inserito, qualche anno fa, dal Financial Times fra i migliori ristoranti del mondo.

Una storia incredibile, nata dalla semplicità e dall’amore per la qualità delle materie prime, in questo caso il pesce, e dalla volontà di mantenersi ancorati alle proprie radici.

La storia di cucina e di mare di Luciano Zazzeri, per lungo tempo anche pescatore con il suo gozzo, incrocia quella della famiglia Ancillotti e del ristorante Alcide per omaggiare quello che è un piatto simbolo di Livorno e della Toscana: il cacciucco.

Due storie e due tradizioni che si uniscono per regalare ai gourmet il confronto a tavola, la sera di giovedì 21 marzo, fra due modi diversi ma ormai tipici, di preparare questa particolare zuppa di pesce nata a bordo delle barche dei pescatori probabilmente intorno al ‘500.

Due famiglie Zazzeri e Ancillotti, legate a filo doppio con il mare. Mentre Luciano si impratichiva giovanissimo dell’arte culinaria dalle donne della famiglia e iniziava ad andar per mare, il signor Alcide aveva già una piccola flotta di pescherecci che rifornivano dall’Argentario e da Livorno le sue pescherie e il suo ristorante dove spopolava proprio il Cacciucco. Furono le maestranze del porto labronico che arrivavano a Poggibonsi per preparare i carichi di casse di vino pregiato verso l’America, a portare il loro piatto preferito in terra senese.

Il ristorante Alcide è considerato da molti anni uno dei luoghi cult dove degustare il cacciucco. Fondato dalla famiglia Ancillotti nel 1849 che ancora oggi ne è proprietaria e lo gestisce direttamente, incontra la tradizione del Cacciucco negli anni Venti del secolo scorso, custodisce ancora oggi e presenta in carta numerose ricette di pesce risalenti a quel periodo storico.

Il “Cacciucco di Alcide” si inserisce nei canoni classici di questo piatto pur avendo, fin dalle origini, la caratteristica di non prevedere pesce con lische.

Il “Cacciucco della Pineta”, considerato dagli esperti un must, è invece una variante più spinta della ricetta storica, in ossequio alla filosofia dello chef Luciano Zazzeri di contenere al massimo le cotture.

La cena – evento del Cacciucco Day 2019 che si svolgerà al ristorante Alcide di Poggibonsi la sera dalle 20 circa di giovedì 21 marzo sarà un’occasione unica per ripercorrere a tavola tutta la storia del Cacciucco, dalle sue origini storiche fino alle rivisitazioni contemporanee di alta qualità e già ampiamente apprezzate.

La festa si arricchisce di altre collaborazioni prestigiose. Oltre all’adesione della condotta Slow Food di Siena, può contare infatti sulle abilità professionali di un gelatiere di eccezione come Sergio Dondoli che con la nazionale italiana ha vinto due coppe mondiali per il miglior gelato del mondo oltre ad altri numerosi premi. AlCacciucco Day, la famosa gelateria di San Gimignano presenterà il “Mango Thai” una sua personale rivisitazione del tipico dolce tailandese con mango, cocco e sticky rice.

Numerose le aziende del territorio che completano le presentazione di prodotti tipici di qualità, come l’azienda vitivinicola Rocca delle Macie con quattro delle loro migliori etichette, il frantoio dei fratelli Pruneti di San polo in Chianti con il loro splendido olio evo Dop, il salumificio e caseificio Salcis di Monteriggioni della famiglia Morbidi di Siena.

Per garantire una serata piacevole il numero di posti disponibili è stato limitato a 100 persone è quindi necessario prenotare (su www.ristorantealcide.com). Una parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficienza all’associazione “Insieme per donare un sorriso” attiva per la costruzione di una scuola a Watamu in Kenya.