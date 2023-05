A Poggibonsi fare acquisti nei negozi del centro è più divertente con l’estrazione per la festa della mamma

Da oggi fino a domenica 14 maggio fare acquisti nei negozi del centro storico di Poggibonsi, sarà più divertente e darà a tutti i clienti la possibilità di vincere dei premi.

E’ la nuova iniziativa dell’associazione Via Maestra che ha pensato ad un gioco, ispirandosi alla prossima festa della mamma, che vuole essere un modo per premiare tutte le donne, mamme e non, che nei giorni dal 6 al 14 maggio 2023 faranno un acquisto nei negozi aderenti al Ccn e che in quel periodo esporranno la locandina “Happy Moms Day”.

Facendo acquisti verrà consegnato un tagliando numerato che darà il diritto a partecipare ad una estrazione che si svolgerà in diretta sui canali social Facebook ed Instagram, martedì 16 maggio. In palio cinque buoni acquisto di diverso valore offerti dall’associazione Via Maestra in collaborazione con il centro benessere Biomed che daranno alle fortunate vincitrici la possibilità di regalarsi una coccola ed un momento di relax.

“E’ un’iniziativa ideata dal neonato consiglio direttivo dell’associazione Via Maestra, eletto lo scorso marzo, che vuole essere un modo per premiare i clienti che vengono a fare acquisti in centro, ma anche una forma di identificazione dei negozi aderenti al ccn Via Maestra che così uniti collaborano alla crescita e promozione del nostro centro storico” afferma la presidente Martelli Laura che continua “Stiamo lavorando con grande impegno al rilancio del nostro centro dopo gli anni della pandemia e numerosi sono i progetti in cantiere, a partire dalla prossima Notte Bianca in programma il 15 giugno 2023”.