Dal 9 al 14 ottobre il pavimento del Duomo sarà coperto ma ci sono quattro date per scoprire una meraviglia

Come ogni anno, in occasione della scopertura, il pavimento del Duomo di Siena accoglie migliaia visitatori da tutto il mondo. Nel mese di Ottobre (la scopertura, lo ricordiamo, sarà fino al 28), sarà dunque possibile ammirare il magnifico pavimento a commesso marmoreo, frutto di cinquecento anni di espressione artistica, un viaggio simbolico alla ricerca dei più alti valori dello spirito umano. Come in cielo, così in terra. Questa volta c’è un ulteriore motivo per godere della straordinaria bellezza dell’opera: la possibilità di leggerla. Quattro date per leggere il Pavimento, che mirano ad approfondire alcune tematiche “illustrate” nel celebre tappeto marmoreo. Un modo per vivere un’esperienza ancora più viva. Il programma, a cura di vari studiosi, prevede una lettura poetica di passi significativi per l’esegesi iconografica svolta dall’attrice Paola Lambardi. Gli appuntamenti, su prenotazione, saranno ad ingresso libero per i nati e residenti a Siena e avranno inizio alle 17.30.

Da mercoledì 9 ottobre a lunedì 14 ottobre il pavimento della Cattedrale verrà però coperto per permettere lo svolgimento di funzioni religiose. Le visite con il pavimento scoperto riprenderanno regolarmente dal giorno 15 ottobre fino al 28 ottobre (secondo gli orari che è possibile consultare sul sito operaduomo.siena.it)

Intanto, però, è possibile prenotarsi per i quattro imperdibili appuntamenti di ottobre. Leggere il Pavimento durante incontri che mirano ad approfondire alcune tematiche “illustrate” nel celebre tappeto marmoreo. Il programma, suddiviso in quattro date, a cura di vari studiosi, prevede una lettura poetica di passi significativi per l’esegesi iconografica svolta dall’attrice Paola Lambardi. Gli appuntamenti, su prenotazione, saranno ad ingresso libero per i nati e residenti a Siena e avranno inizio alle ore 17:30.

Ecco il calendario e i contatti per le prenotazioni:

2 ottobre 2019: Paola Lambardi: Letture dal Libro della Sapienza e dalla Tabula Cebetis; Marilena Caciorgna: “Un sentiero sicuro anche fra le onde (Sap. 14,3)”. L’iconografia del Monte della Sapienza di Pinturicchio.

8 ottobre 2019: Paola Lambardi: Letture da Lattanzio, Divine Istituzioni; Anna Maria Romaldo: In lucem veniet: Ermete e le Sibille nel Pavimento del Duomo di Siena.

16 ottobre 2019: Paola Lambardi: Letture dai testi apocrifi; Raffaele Argenziano: I Santi Innocenti nella tradizione figurativa: Matteo di Giovanni e i suoi precedenti.

23 ottobre 2019: Paola Lambardi: Letture dalle Bucoliche di Virgilio; Sabrina Pirri: “Un Bambino sta per nascere”. Storia dell’interpretazione della IV egloga nella tarsia della Sibilla Cumana.

Info e prenotazioni:

+39 0577/286300

[email protected]