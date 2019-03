Finalmente anche Orgia avrà il metano: merito della volontà dei cittadini e del progetto di Estra e comune di Sovicille

Un’opera che nasce per la volontà e dall’impegno di un’azienda, Estra, di voler “migliorare le vite di ogni cittadino, anche quello che abita nei piccoli paesi ” come ha spiegato Alessandro Piazzi, amministratore delegato del gruppo che stamani, nella sala Aurora della Provincia, ha presentato con Giuseppe Gugliotti, sindaco del comune di Sovicille, il progetto di metanizzazione della frazione di Orgia.

L’intervento è stato reso possibile grazie all’impegno messo in campo dall’amministrazione comunale, dagli abitanti della frazione che comparteciperanno alla spesa, e da Estra.

Un lavoro fatto da più attori che ha soddisfatto in primo luogo il sindaco del comune di Sovicille, Giuseppe Gugliotti: “Si tratta di un intervento di grande rilevanza, atteso da anni. Per l’amministrazione comunale nessun centro è periferico e siamo intervenuti in una piccola realtà come Orgia. Ringrazio sinceramente i cittadini della frazione per il supporto che hanno assicurato in questo percorso ed Estra che ha raccolto questa proposta, ha fatto suo il progetto e si è impegnata in modo appassionato”. Un intervento difficile, quello di metanizzare un’area molto più piccola rispetto ai grandi conglomerati urbani, un intervento che poteva risultare svantaggioso nel rapporto investimento clienti ma come spiega l’ amministratore delegato di Estra, Alessandro Piazzi, : “E’ possibile dare risposte ai cittadini trovando quel terreno fertile necessario da parte di tutti i protagonisti in campo affinché si materializzino opere che talvolta appaiono di difficile realizzazione”.

L’operazione di metanizzazione di Orgia verrà realizzata con una condotta adduttrice da Serravalle al riduttore di pressione posto all’inizio del paese per circa 1.500 metri di lunghezza e circa 1.000 metri di distribuzione all’interno dell’abitato stesso.

Il costo complessivo sarà di 220mila euro. Va segnalato che la stesura della rete implica tra l’altro l’attraversamento del fiume Merse. Sono previste 70 richieste di allacciamento. Agli utenti che vorranno allacciarsi viene richiesta la modifica o l’adeguamento dei propri impianti interni tali da renderli compatibili con la distribuzione del gas metano.