“A Natale mandiamo un panforte a Nico Mannion”, scatta la petizione on-line

Dopo essere stato scelto dalla franchigia Nba dei Golden State Warriors Nico Mannion è approdato solamente da poche ore nella Baia di San Francisco, ma c’è già qualcuno che si occupare preoccupa per la sua alimentazione. Così su Change.org è stata organizzata una petizione “per mandare un panforte per Natale a Nico Mannion“. La petizione, organizzata dal gruppo de LaSmartsity , chiede “una firma per regalare un panforte a un ragazzo di Siena, draftato dai Golden State Warriors, dato che a Oakland (piccola imprecisione GSW ha cambiato città la scorsa stagione ndr.)non ci sono né panpepato e Margherita, né tantomeno i Ricciarelli e le copate”. Ad ora hanno firmato in 29 persone, l’obiettivo è arrivare a 100 (qui il link della petizione).