A Monteroni d’Arbia il primo trofeo interregionale ACSI “Crete Senesi” aperto anche ad atleti paralimpici

Sport e inclusione sociale scendono in pista a Monteroni d’Arbia sabato 17 e domenica 18 giugno con il 1° Trofeo interregionale ACSI “Crete Senesi” di pattinaggio artistico. Alla manifestazione saranno presenti, per la prima volta in provincia di Siena, le categorie paralimpiche di questa disciplina a rotelle introdotte dallo scorso anno nelle competizioni ACSI. Questo ente, riconosciuto già dal 2010 dal CIP, Comitato Italiano Paralimpico, si è fatto promotore, infatti, di un accordo con la FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, per promuovere la pratica sportiva tra le persone con disabilità fisica e sensoriale.

L’evento si svolgerà nella palestra comunale della scuola primaria “G. Rodari”, in via F.lli Rosselli, con la partecipazione di 160 atleti dai 4 ai 16 anni in arrivo da varie regioni italiane che saranno impegnati nelle gare per le categorie Singolo, Coppie Artistico e Danza. Accanto a loro scenderanno in pista anche alcuni atleti diversamente abili divisi in 5 gruppi a seconda della loro età. Tutti saranno valutati con lo stesso sistema di punteggio, con l’unica differenza che l’allenatore degli atleti delle categorie paralimpiche potrà accedere alla pista, qualora le difficoltà lo richiedano, e avvicinarsi all’atleta invece che sostare nell’area tecnica.

L’appuntamento, dal grande valore sociale oltre che sportivo, è organizzato dalla Polisportiva Axel Group SSD con il patrocinio del Comune di Monteroni d’Arbia e fa parte degli eventi nazionali ACSI, Associazione Centri Sportivi Italiani, ente di promozione sportiva e sociale riconosciuto dal CONI e dal CIP, Comitato Italiano Paralimpico. La manifestazione in programma a Monteroni d’Arbia conta anche sul supporto dell’UICI, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ed è stata presentata questa mattina, mercoledì 7 giugno, nella Sala Consiliare del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena alla presenza di Roberto Di Pietra, Rettore Università degli Studi di Siena; Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia; Eleonora Gorelli, presidente Polisportiva Axel Group SSD; Massimo Vita, presidente UICI, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; Mauro Pianigiani, referente regionale ACSI Pattinaggio Toscana; Simone Marradi, delegato CIP; Paolo Ridolfi, delegato CONI provinciale Siena, e Simone Cellesi, presidente dell’Associazione sportiva amatoriale dilettantistica “Se mi aiuti ballo anch’io”.

Il saluto del Comune di Monteroni d’Arbia. “Monteroni d’Arbia – ha detto il sindaco, Gabriele Berni – è lieta di accogliere un appuntamento di grande valore sia sportivo che sociale. La due giorni organizzata dalla Polisportiva Axel Group SSD segna il ritorno di un grande appuntamento dedicato al pattinaggio artistico sul nostro territorio e assume ancora più importanza per l’apertura agli atleti paralimpici, confermando lo sport come elemento fondamentale di aggregazione e di inclusione sociale. Ringrazio la Polisportiva Axel Group SSD non solo per aver organizzato a Monteroni d’Arbia il 1° Trofeo interregionale ACSI ‘Crete Senesi’, ma anche per il grande impegno che porta avanti ogni giorno con tanti giovani atleti, stimolando la loro crescita umana e sportiva”.

La società organizzatrice. “Sono onorata – ha detto, inoltre, Eleonora Gorelli, presidente Polisportiva Axel Group SSD – che ACSI abbia riposto fiducia nella nostra società e che ci abbia affidato pienamente l’organizzazione di questa importante manifestazione dal grande valore inclusivo. Dopo oltre trent’anni, torna a Monteroni d’Arbia una gara di pattinaggio artistico con l’inserimento della categoria paralimpica e questo rappresenta la forza umana e sportiva di questa disciplina. La Polisportiva Axel Group parteciperà alla competizione con 47 atleti, tra cui una ragazza albina ipovedente inserita nella categoria Cigni Excellent. Per noi – ha aggiunto Eleonora Gorelli – sarà un onore accogliere al nostro Interregionale atleti provenienti da varie regioni italiane, quali Lazio, Umbria, Liguria, Abruzzo e Toscana. Ringrazio il sindaco Gabriele Berni per aver seguito costantemente i nostri progetti sportivi e ringrazio gli allenatori e i miei collaboratori, senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile”.

I sostenitori. “Sono onorato – ha aggiunto Massimo Vita, presidente della sezione di Siena di UICI, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – di poter accompagnare questa iniziativa sportiva e di alto valore umano e sociale. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sostiene da sempre le attività sportive, perché sono un grande strumento sia a livello sociale che per la crescita di chi pratica lo sport a tutti i livelli. Sono felice di sostenere l’attività della Polisportiva Axel Group SSD, come ho sostenuto altre iniziative. Come sezione di Siena faremo ogni sforzo per favorire la crescita dello sport sul territorio provinciale per i disabili visivi e non solo”.

“La pista di pattinaggio è uno spazio libero e uguale per tutti – ha detto Mauro Pianigiani, referente regionale ACSI Pattinaggio Toscana – e nessuno deve essere inadeguato nello sport. Per questo motivo, l’introduzione della categoria paralimpica nel pattinaggio artistico prevede lo stesso sistema di punteggio per tutti, con l’unica differenza che l’allenatore degli atleti paralimpici potrà accedere alla pista e avvicinarsi a loro in caso di necessità, anzichè sostare nell’area tecnica”. Mauro Pianigiani ha poi letto il saluto di Antonino Viti, presidente Nazionale ACSI, che ha evidenziato come il 1° Trofeo interregionale ACSI “Crete Senesi” sia un evento di alto livello in termini di partecipazione, sano agonismo, lealtà, rispetto per l’avversario, socialità e amicizia. Valori che ACSI trasmette da oltre sessant’anni alle nuove generazioni con coerenza e continuità.

La presentazione è stata arricchita dagli interventi di Roberto Di Pietra, Rettore dell’Università degli Studi di Siena, che ha evidenziato il valore sociale dell’evento e dello sport aperto a tutti in ogni disciplina; di Simone Cellesi, presidente dell’Associazione sportiva amatoriale dilettantistica “Se mi aiuti ballo anch’io”, che ha raccontato l’attività di socializzazione con persone con disabilità attraverso la danza; e di Simone Marradi, delegato CIP. “In un atleta – ha detto Marradi – va guardata l’abilità e non la disabilità, perché nello sport siamo tutti uguali ed è divertimento e socializzazione senza distinzioni. Ringrazio il Comune di Monteroni d’Arbia e la Polisportiva Axel Group SSD per aver portato, per la prima volta in provincia di Siena, il pattinaggio artistico aperto anche agli atleti paralimpici”.