A Monteriggioni un leader mondiale dei vaccini: inaugurata la nuova sede italiana della Seqirus

Un fatturato annuo che supera i 25 milioni di euro, mezzo milioni di euro investiti nella ricerca ma sopratutto una squadra di oltre 30 dipendenti in prima linea per sconfiggere la malattie. Stamani a Monteriggioni è stata inaugurata la nuova sede italiana della Seqirus, azienda leader al mondo nella prevenzione dell’influenza in continua espansione per quanto riguarda il settore della produzione dei vaccini. Seqirus nasce 4 anni fa in occasione dell’acquisto da parte di Csl – multinazionale biotecnologica – del business dei vaccini antinfluenzali del gruppo Novartis. Una storia che è legata saldamente alla provincia di Siena ed infatti, prima del taglio del nastro di oggi, la sede si trovava in Via Fiorentina. ” Abbiamo deciso di trovare una nostra identità a Monteriggioni. Siamo rimasti nel territorio perché se ci fossimo trasferiti in altre città avremmo perso le competenze dei nostri dipendenti – racconta l’Ad di Seqirus Maura Cambiaggi -. Occupiamo un terzo del mercato dei vaccini antinfluenzali e per il futuro vogliamo espanderci con i nuovi prodotti che lanceremo a breve”. Si mantiene ancora più viva a Siena una tradizione legata all’ambito sanitario, alla virologia e all’igiene. Una tradizione che segue il solco tracciato decadi fa da Achille Sclavo. Tra gli ‘eredi’ di questa grand stirpe era presente al taglio del nastro anche il professore dell’Università di Siena Emanuele Montomoli che dieci anni fa fondò VisMederi (leggi qui). “Si ingrandisce la filiera della vaccinazione antinfluenzale dove Siena ha una storia lunghissima – spiega Montomoli intervistato ai nostri microfoni-. Una fortuna che Seqirus abbia deciso di mantenere qui il suo quartier generale. Il know how e la forza del territorio hanno pagato e per questo sono molto contento”

Marco Crimi