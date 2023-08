A Montepulciano la mostra “Fiori: Ergo Sum!” alla Pinacoteca Crociani

Verrà inaugurata il prossimo giovedì 24 agosto, alle 17, al Museo Civico Pinacoteca Crociani, la mostra “Fiori:Ergo Sum!” di Angelo Roberto Fiori, artista della provincia di Lucca, a dieci anni dalla sua scomparsa.

Le 20 opere resteranno esposte fino al 30 novembre 2023 nei saloni museali del piano terra e nella saletta antistante al Caravaggio. Fiori è stato un insegnante, un attento conoscitore d’arte e un pittore apprezzato, che ha riscosso meritati riconoscimenti durante la sua attività artistica. Ha lavorato come decoratore e ritrattista in Italia e in Inghilterra, partecipando ad oltre 100 mostre in tutta Italia riscuotendo l’interesse e gli apprezzamenti di importanti critici d’arte.

“Angelo Roberto Fiori, era un amico di Montepulciano, che ha frequentato assiduamente, grazie alle molte amicizie costruite nel tempo – è il commento del Sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini – l’artista amava il nostro territorio e la sua arte ed era appassionato di Rinascimento, ma anche del buon vino e del buon vivere; Montepulciano, assieme a Pienza e alla Val d’Orcia rappresentavano per lui dei luoghi del cuore nei quali tornare appena possibile. Per questo siamo ben lieti di riproporre e ricordare la sua arte all’interno dei locali del Museo Civico di Montepulciano, con un’esposizione che ben rappresenta la sua cifra stilistica”.

“La scelta di aprire il nostro Museo ad esposizioni temporanee private si addice al modello di continua collaborazione tra pubblico e privato che abbiamo messo in atto, da tempo, in modo da innovare e arricchire continuamente i luoghi in cui si svolge la vita culturale di Montepulciano – è il commento di Lucia Musso, assessore alla Cultura di Montepulciano – ringraziamo i curatori e tutti gli amici di Angelo Roberto Fiori che ci hanno consentito di poter arricchire la nostra offerta culturale con questa coinvolgente esposizione, che si somma alla fortunata mostra sui Futuristi che continua a riscuotere un grande successo di pubblico e critica”.

Il Museo Civico Pinacoteca Crociani, in via Ricci 10, a pochi passi da Piazza Grande, è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18, tranne il martedì. Oltre al celebre Caravaggio ritrovato, attualmente le collezioni principali sono quattro: sezione poliziana (Materiali lapidei, ceramiche e metalli), la sezione archeologica, la Pinacoteca, le Terrecotte robbiane. Per informazioni: tel. 0578 717300; email: [email protected].