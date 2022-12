A Montalcino torna il Brunello Crossing, felice unione di sport e cultura grazie a Opera Laboratori

Manca sempre meno al Brunello Crossing, la gara podistica, arrivata ormai alla sesta edizione, che offre agli appassionati della disciplina la possibilità di scoprire e riscoprire i meravigliosi paesaggi ilcinesi. Le date segnate in rosso sul calendario sono quelle di sabato 11 e domenica 12 febbraio. Anche per quest’anno gli organizzatori, l’Asd Montalcino Trail insieme all’amministrazione comunale e al Consorzio del Brunello di Montalcino, hanno rinnovato distanze competitive e non: la distanza maggiore sarà coperta dal Trofeo Banfi (45 chilometri), mentre il Trofeo Ciacci Piccolomini D’Aragona coprirà 24 chilometri ed il Trofeo Barbi durerà “appena” 14 chilometri. A queste si aggiunge la Brunello Crossing Walk & Nordic Walking da 13 chilometri non competitiva.

Da sempre l’obiettivo di Asd Montalcino Trail, insieme alle Istituzioni, è quello di promuovere le bellezze culturali, naturalistiche e le buone tradizioni della tavola di una regione, la Toscana, famosa in tutto il mondo. Grazie al rinnovato sodalizio con Opera Laboratori, gli atleti avranno la possibilità di compiere un percorso immersivo ed emozionale alla scoperta del Brunello di Montalcino, un’esperienza da vivere nel contesto del Complesso monumentale di Sant’Agostino dove è stato inaugurato il Tempio del Brunello, espressione de l’Oro di Montalcino, operazione culturale che intende raccogliere, comunicare, far conoscere e sperimentare, anche con l’aiuto delle più avanzate tecnologie, l’insieme delle potenzialità espresse da uno dei territori più apprezzati del mondo.

Accanto alle collezioni del Museo Civico e Diocesano, alla raccolta archeologica e alla chiesa nota come Sant’Agostino, illustrati da un’applicazione mobile scaricabile direttamente sul proprio smartphone, si snoda un percorso interattivo che dal Brunello si apre verso la storia millenaria, il patrimonio artistico, il paesaggio e la promozione degli altri preziosi prodotti di questa terra generosa, con l’obiettivo di far conoscere in maniera articolata e profonda Montalcino.

Nel chiostro coperto postazioni con visori di realtà virtuale chiamate “InVolo” consentono di immergersi fra ville, castelli, scorci mozzafiato del centro urbano e piccoli paesi del territorio comunale. Dal chiostro scoperto si scende nel Tempio del Brunello, dove video immersivi evocano “I quattro pilastri”, ovvero i concetti fondanti che hanno determinato l’unicità del vino di Montalcino: il terreno, la biodiversità del territorio, il clima, il lavoro delle persone. Concetti ribaditi dalle voci del Brunello, testimonianza diretta di coloro che nel mondo del Brunello hanno portato novità ed energia positiva.

Dopo aver visitato gli altri due ambienti ipogei, “Quadro divino” e “Calix”, dove attraverso la tecnica del mapping sono presentati capolavori artistici, espressione dell’ispirazione e del lavoro creativo che la terra di Montalcino ha saputo infondere nell’uomo, si risale presso l’Enoteca Bistrot Caffetteria del Tempio del Brunello. Un luogo di divulgazione conviviale, nel quale potersi avvicinare alla conoscenza enologica a tutti i livelli. Mediante il dispositivo di applicazione mobile è possibile rispondere a una serie di domande relative al proprio temperamento in modo da essere guidati nella scelta del Brunello più in linea con la nostra personalità. Sommelier professionisti e un sommelier digitale multilingua permettono di cogliere i gesti e le ritualità che accompagnano la degustazione. L’esperienza di visita non si esaurisce all’interno del Museo; l’applicazione, infatti, consente di abbracciare l’intero territorio comunale grazie a schede testuali, audio, photogallery e video dedicati ai maggiori punti d’interesse geolocalizzati: dalla cattedrale di San Salvatore al Palazzo Comunale di Montalcino, dall’Abbazia di Sant’Antimo a San Giovanni d’Asso, dal castello di Poggio alle Mura al San Michele sperduto nel bosco, dall’Abbadia Ardenga fino a Montisi.

Torna anche la possibilità di dormire in autonomia e gratuitamente presso la Palestra comunale in via Delle Scuole, 9 a Montalcino, un’opportunità venuta meno negli anni pandemici ma che finalmente rientra a pieno regime nell’offerta proposta dalla manifestazione. La palestra sarà aperta a 50 persone da sabato 11 alle 16 sino a domenica 12 ore 18, con presidio fisso di un addetto alla sicurezza. Per usufruirne sono obbligatori prenotazione, check-in e check-out (è possibile accedere solo con ciabatte o scalzi). Per prenotare inviare una e-mail a [email protected] (specificando all’oggetto: dormire in autonomia).

Per le iscrizioni di gruppi superiori a 6 atleti, contattare Michela Piccioni all’indirizzo [email protected]. Attenzione anche al numero massimo di pettorali, l’organizzazione si riserva il diritto di sospendere le iscrizioni al numero di 400 per ciascuna distanza al fine di garantire un miglior servizio possibile per gli atleti.