A Montalcinello arriva il teleriscaldamento geotermico, investimento da oltre 2 milioni di euro

L’antico borgo di Montalcinello, che è risalente al X secolo e si trova nel territorio comunale di Chiusdino, sarà dotato di un moderno impianto di teleriscaldamento grazie ad un accordo recentemente stipulato tra Enel Green Power e il comune di Chiusdino.

L’investimento complessivo è stimato in oltre 2 milioni di euro: il progetto sarà interamente sviluppato dalle strutture di Enel Green Power, mentre i lavori saranno realizzati in parte da Enel Green Power e in parte direttamente dal Comune. Nel dettaglio, Enel Green Power realizzerà la stazione di scambio primaria e la collettrice necessaria per trasportare il fluido caldo in prossimità del borgo, mentre il Comune si farà carico di realizzare la rete di distribuzione all’interno del Paese.

Grazie a quest’opera, che si prevede possa essere realizzata entro il 2020, Montalcinello potrà arricchire la sua offerta turistica e offrire un servizio vantaggioso e ambientalmente sostenibile agli abitanti. Intanto proseguono i lavori di realizzazione del teleriscaldamento anche nel capoluogo di Chiusdino con l’entrata in servizio di un primo lotto prevista già a settembre.