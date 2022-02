A marzo si contempla la “Divina Bellezza” del Duomo: visite guidate per le comunità parrocchiali

A marzo per tutte le comunità parrocchiali dell’Arcidiocesi di Siena c’è l’opportunità incredibile per poter ammirare, attraverso visite guidate esclusive, la “Divina Bellezza” dello straordinario complesso museale della Cattedrale di Siena. Da Nicola e Giovanni Pisano a Duccio di Buoninsegna, da Donatello a Michelangelo, da Pinturicchio al Bernini: sono alcuni degli artisti che hanno dato il proprio contributo per arricchire di opere l’enorme laboratorio architettonico dentro il Duomo, in una perenne ricerca del Vero, del Bene e del Bello. Tesori che potranno essere visti negli appuntamenti da non perdere dei pomeriggi di sabato 5, 12, 19 e 26 marzo. Oltre al Duomo si potranno visitare la Libreria Piccolomini, il museo dell’Opera, la Cripta e il Battistero e si potrà anche godere del panorama dal ”Facciatone”. Per poterne usufruire di questo servizio occorre che i parroci prenotino telefonando al numero: 0577-286300 oppure inviando una mail indicando data e numero dei partecipanti a:[email protected] “Siamo certi – spiegano gli organizzatori – che la visita di bambini, ragazzi e adulti delle nostre comunità potrà diventare un’ulteriore occasione di catechesi e di scoperta delle ricchezze della nostra città”.