A giro con la macchina senza un valido motivo: beccato dalla guardia di finanza

Continua il lavoro da parte della guardia di finanza di Siena nei confronti dei controlli delle leggi previste dal nuovo decreto ministeriale contro il coronavirus. Proprio in questo ambito, questa notte gli agenti delle fiamme gialle, hanno fermato un autovettura nei pressi del casello autostradale Chiusi-Chianciano.

A bordo un cittadino cinese che non è stato in grado di fornire agli agenti dell’arma né la necessaria documentazione per il motivo o necessità dello spostamento, né la necessaria autodichiarazione. A tal proposito, gli agenti hanno provveduto a contestare all’autista straniero la violazione del Dl 25 marzo 2020 n.19, per lui, una sanzione amministrativa che va da 533 a 4mila euro.