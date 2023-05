A Estra energie tre lotti della gara di Consip per un valore di oltre 323 milioni di euro.

Estra Energie si è aggiudicata anche per il prossimo anno termico 3 lotti (per un valore potenziale di 243 milioni di mc e un totale di oltre 323 milioni di euro) dell’edizione 15 bis della gara nazionale indetta da Consip per la fornitura di gas naturale alle Pubbliche Amministrazioni regionali italiane.

I 3 lotti riguardano 4 regioni: Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Si tratta di lotti strategici che consolidano la presenza della società in particolare nel Sud.

Questi i numeri in termini di volumi di gas messi a disposizione e di valore stimato della fornitura: per il Lotto 6 (Lazio) un valore di 174.720.000 euro per 132.000.000 mc, per il Lotto 7 (Campania) un valore di 102.120.000 euro per 76.000.000 mc e per il Lotto 9 (Calabria e Sicilia) un valore di 47.030.000 euro per 35.000.000 mc.

Tra gli enti già forniti Roma Capitale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri della Difesa e della Cultura, Inps e le Università La Sapienza e Tor Vergata.