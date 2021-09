A Castelnuovo Berardenga istituzioni e cittadini uniti per la solidarietà

“Il comune di Castelnuovo Berardenga già dal marzo del 2020 aveva istituito un fondo di solidarietà”, a parlare è Fabrizio Nepi, sindaco del comune, che continua: “Abbiamo quindi chiesto ad istituzioni, associazioni di beneficienza ma anche agli stessi cittadini di contribuire in modo da aiutare le famiglie e le aziende in difficoltà”. “Da quando abbiamo istituito il fondo – spiega ancora il primo cittadino di Castelnuovo – abbiamo raccolto 30mila euro in poche settimane ai quali si sono aggiunti ulteriori fondi comunali”.

“Grazie a queste risorse famiglie e piccole imprese – spiega il sindaco – del territorio hanno quindi potuto pagare bollette, buoni pasto, affitti e tanti altri generi di prima necessità che, a causa della pandemia, tante persone avevano difficoltà a permettersi”. “Infine voglio ringraziare anche – conclude – Tolaini per la sua ultima iniziativa, una cena di beneficienza, con la quale hanno raccolto altri 6.400 euro da destinare al fondo”.