A carnevale… la bontà vale: grande festa in maschera del Rotary a sostegno di “Sesto Senso”

Un carnevale all’insegna della solidarietà dove ci si diverte, con le musiche degli 80 Febbre, e dove, con la propria partecipazione, si aiuta concretamente chi ha bisogno. Nello splendido scenario de Le Volte di Vicobello le associazioni Rotary Siena e Rotary Siena Est hanno organizzato una serata musicale a tema cinema e fumetti. Una martedì grasso in grande stile, una bella festa ma soprattutto “Si tratta di una raccolta fondi fatta però divertendosi – spiega la presidente del Rotary Club Siena Est Silvia Trapassi – Tutto ciò ha un fine benefico. la nostra attività è quella di fare service e martedì 5 marzo (data dell’evento) lo faremo a favore dell’associazione Sesto Senso che aiuta le famiglie con parenti affetti da autismo. Siamo impegnati su questo tema perché si parla di disabilità e anche di Dopo di noi“

Quello dei service è un lavoro importantissimo portato avanti dai due Rotary Club senesi, sopratutto in iniziative come quella del Dopo di Noi: ” I due Rotary cittadini collaborano insieme alla associazione Futura Onlus nell’ambito della legge del Dopo di Noi. Il nostro obiettivo per questo anno è stato finanziare due borse di lavoro – spiega il presidente di Rotary Club Siena Andrea Tiribocchi – . C’è stato un bando ed è stato vinto da due giovani laureate nell’ambito psicopedagogico e di assistente sociale. Hanno vinto queste borse ed ora seguiranno 20 famiglie”.

L’invito è per martedì 5 marzo alle 20.45 nella sala delle feste de Le Volte di Vicobello, in via Ranuccio Bianchi Bandinelli 14. Le prenotazioni dovranno essere fatte entro domenica 3 marzo, chiamando il numero 0577319171. La serata prevede una quota di partecipazione, l’offerta minima è di 35 euro.

Per contatti si può consultare i siti oppure le pagine Facebook dei due Club Rotary.