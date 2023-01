Buonconvento, lavori di manutenzione finita in via Rosselli

A Buonconvento sono terminati pochi giorni fa i lavori di manutenzione straordinaria in Via Fratelli Rosselli, tratto di strada di fronte al plesso scolastico e alcune abitazioni.

“Questo intervento ha permesso di migliorare la viabilità, aumentare la sicurezza stradale e aumentare il livello delle condizioni di confort dell’utenza pedonale e veicolare. Tale opera pubblica permette inoltre, di avere maggiore una sicurezza per gli studenti all’ingresso e all’uscita dalle scuole e i loro accompagnatori, attraverso una nuova segnaletica orizzontale e verticale e un miglioramento dell’accessibilità con l’abbattimento di alcune barriere architettoniche in quanto sono stati realizzati ulteriori accesi ai marciapiedi con delle piccole rampe”. spiegano dal Comune

“Sono stati rifatti i marciapiedi sostituendo la vecchia finitura in asfalto con la posa in opera di autobloccanti, ripristinato il manto stradale, potenziato il sistema di raccolta delle acque piovane con nuove caditoie pluviali e costruito un dosso stradale in materiale bituminoso per regolare la velocità dei mezzi e al tempo stesso fungere da attraversamento pedonale”, si legge ancora.

“Un altro passo avanti per il comune di Buonconvento, un Bborgo fra i borghi più Belli d’Italia, che investe ancora sull’accessibilità, sulla scuola e la sicurezza. Esprimo a nome di tutta l’amministrazione comunale, soddisfazione nel vedere terminato anche questo intervento che va a sommarsi con i molteplici lavori pubblici che abbiamo realizzato”, aggiunge il Sindaco Riccardo Conti, “ancora molti sono gli obiettivi che ci prefiggiamo e che andremmo a realizzare nei prossimi mesi”.