8 settembre 1943, a Siena due iniziative a 80 anni dall’Armistizio

In occasione dell’80esimo anniversario dell’8 settembre 1943, l’istituto storico della Resistenza senese e dell’età contemporanea “Vittorio Meoni” e le Stanze della memoria invitano la cittadinanza all’evento previsto mercoledì 6 settembre all’Area verde di Camollia in via del Romitorio 85 a Siena con due appuntamenti, uno pomeridiano e uno serale.

L’appuntamento pomeridiano avrà inizio alle 17.30 con la presentazione del libro “Prigionieri, internati, resistenti. Memoria dell’altra Resistenza” scritto da Nicola Labanca, docente di Storia contemporanea all’Università degli studi di Siena che sarà presente insieme ai professori Stefano Moscadelli, Fabio De Ninno e Pietro Clemente a raccontare e commentare i contenuti della ricerca contenuti nel testo pubblicato da Laterza pochi mesi fa.

Tra le pagine più coinvolgenti del libro sono da ricordare gli Imi, Internati militari italiani, che per lungo tempo non hanno avuto un riconoscimento adeguato nella memoria della guerra e della Resistenza e in questi ultimi anni sono diventati oggetto di contesa politica.

Nell’occasione sarà possibile acquistare il testo grazie alla collaborazione offerta dalla libreria Mondadori di Siena

Seguirà un aperitivo ad accompagnare il pubblico all’evento teatrale delle 21,30 “La fuga del piccolo re” una performance di e con Altero Borghi e la regia di Serena Cesarini Sforza. Dopo “La notte del piccolo re” e “Triangolo rosa” Altero Borghi propone ancora una volta uno spaccato di teatro civile che con questo nuovo atto va a formare una trilogia ben costruita per riflette sull’operato e le scelte di Vittorio Emanuele III negli anni del suo regno.

“La fuga del piccolo re”, a 80 anni da quegli avvenimenti, mette in luce luoghi, personaggi, indecisioni, ed egoismi dentro le pieghe della storia.