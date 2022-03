8 marzo. Contrasto agli stereotipi di genere. La Provincia consegna libri a dodici istituti del territorio

Un “pacchetto” di libri ciascuno, sul tema del contrasto agli stereotipi di genere è stato consegnato ai dirigenti scolastici di otto istituti comprensivi e quattro istituti d’istruzione superiore della provincia. La Giornata internazionale della donna, martedì 8 marzo è stata l’occasione per ribadire i principi costituzionali di uguaglianza e pari opportunità, che sono alla base di comunità solidali e democratiche.

Un percorso di formazione e sensibilizzazione avviato dalla Provincia di Siena nel 2019, insieme con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Siena con il progetto “Pentesilea” e rivolto alla dirigenza scolastica, attraverso una serie di incontri seminariali sul tema della parità di genere e del linguaggio non sessista, attivati nel loro potenziale di contrasto agli stereotipi di genere e pregiudizi, che ancora continuano ad essere presenti nelle nostre vite. Un percorso portato avanti in coerenza con la legge 107/2015 meglio nota come “Buona Scuola” che vuole assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. A consegnare i libri la Consigliera provinciale Giulia Periccioli con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Siena.

Dodici le scuole che hanno aderito al progetto: Istituto comprensivo “G. Parini” di Torrita di Siena con la dirigente scolastica Mita Santoni, Istituto comprensivo Virgilio, Area Nord, con la dirigente scolastica Giuseppina Rossi, Istituto comprensivo “R. Fucini” di Monteroni d’Arbia con la dirigente scolastica Maria Donata Tardio, Istituto comprensivo “Insieme “ di Montalcino con la dirigente scolastica Rita Tegli, Istituto comprensivo “C. Angiolieri” di Siena con la dirigente scolastica Annalisa Nencini, Istituto comprensivo “G. Papini” di Castelnuovo Berardenga con la dirigente scolastica Maria Antonietta Manetta, Istituto comprensivo 2 Poggibonsi con la dirigente scolastica Maresa Magini, Istituto comprensivo “Pier Andrea Mattioli” di Siena con il dirigente scolastico Federico Frati, l’Istituto d’istruzione superiore A. Poliziano di Montepulciano con il dirigente scolastico Marco Mosconi, l’Istituto tecnico industriale T. Sarrocchi di Siena con il dirigente scolastico Stefano Pacini, l’Istituto tecnico agrario di Siena con la dirigente scolastica Nadia Riguccini, l’Istituto tecnico industriale A. Avogadro di Abbadia San Salvatore con la dirigente scolastica Maria Grazia Vitale.