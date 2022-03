8 marzo: primo trofeo di calcio solidale per la festa della donna

Un 8 marzo 2022, festa della donna, particolare per la città del Palio. 12 donne testimonial (una per ogni squadra) fuori dal rettangolo verde e 50 donne in campo a disputare il “Chi dice donna dice dono – 1° Trofeo di calcio solidale a Siena”. Un’iniziativa non competitiva ma di solo scambio culturale e sostegno solidale che, in coincidenza con la “festa della donna”, in collaborazione con Acn Siena e con il patrocinio del comune di Siena, sarà in memoria della scrittrice senese Rosanna Guarnieri. In campo protagonisti del volontariato.

12 squadre, quasi 100 partecipanti con una netta prevalenza di “calciatrici”. 12 donne speciali, “capitanate” dal prefetto di Siena dottoressa Maria Forte, a fare da testimonial: una per ogni team. Ecco i numeri del “Chi dice donna dice dono – 1° Trofeo di calcio solidale” in programma, in occasione della “Festa della donna”, a Siena, in data 08 marzo 2022. L’iniziativa è organizzata da QuaViO odv (Qualità della Vita in Oncologia), Misericordia e Pubblica Assistenza di Siena presso gli impianti del G.S. San Miniato in via Veterani dello Sport 1 con inizio alle ore 18.30.

Un appuntamento, in collaborazione con Acn Siena, Acn Siena Femminile, CSI Siena (Centro Sportivo Italiano Siena) e AIA Siena (Associazione Italiana Arbitri), che gode del patrocinio del comune di Siena – Assessorato alla Sanità, Servizi Sociali e Politiche della Casa e vedrà la partecipazione straordinaria della Nazionale Italiana di Calcio Trapiantati. L’evento è organizzato in memoria della scrittrice senese Rossana Guarnieri.

12 testimonial d’eccezione a rappresentare la dozzina di compagini che, amichevolmente, si affronteranno sul rettangolo verde. Con il prefetto di Siena, Maria Forte, ci saranno Francesca Appolloni (assessore del comune di Siena), Maura Cambiaggi (membro del magistrato della Misericordia di Siena), Irene Chiti (direttrice Gazzetta di Siena), Giuliana De Angelis (presidente Auser Comunale di Siena), Vanna Galli (presidente di QuaViO odv), Sara Giannini (presidente di Pubblica Assistenza Siena), Antonella Loiacono (responsabile Unità Funzionale Cure Palliative zona senese), Maura Marchionni (delegata A.N.I.O.C Siena – Associazione Nazionale Insigniti Onoreficenze Cavalleresche), Laura Meucci (presidente Terme San Giovanni), Giovanna Romano (Presidente Gruppo Stampa Siena), Katy Russo (Presidente Nazionale Italiana Calcio Trapiantati).

Ed ecco le squadre che parteciperanno:

“SBT (San Bernardo Tolomei) per QuaViO”, Nazionale Italiana Calcio Trapiantati, San Miniato Acn Siena Femminile, Misericordia di Siena, Olimpia Misericordia, Associazione Arturo Pratelli, US Marciano (società calcistica a livello giovanile), AIA Siena (Associazione Italiana Arbitri sezione di Siena), Amici di AIA Siena per QuaViO, Pubblica Assistenza di Siena, Amici di Pubblica Assistenza di Siena, Misericordia di Siena per QuaViO. Arbitraggio affidato a 2 arbitri di AIA Siena: Stefano Ferraro e Lorenzo Pistolesi.

Gli obiettivi dell’evento, che non è competitivo ma di solo scambio culturale e sostegno solidale, sono: evidenziare il “dono gratuito” quale gesto altruistico che nella solidarietà trova massima espressione; promuovere il progetto buoni taxi e altre iniziative del comune quali azioni utili a sostegno delle fragilità (di varia natura); ricordare l’importanza della presenza femminile nel volontariato senese e, più in generale, rimarcare il ruolo della donna quale risorsa essenziale della società; alimentare un sentimento di appartenenza e riconoscenza nei confronti della realtà di volontariato che operano sul territorio; promuovere la cultura dello sport e “avvicinare” il grande pubblico al calcio femminile attraverso la squadra di calcio “Siena femminile”.

Ogni atleta partecipante dovrà essere in possesso di green pass rafforzato. Ogni squadra potrà offrire un contributo economico volontario e libero che servirà a finanziare il progetto “Insieme” a sostegno di malati oncologici (bonifico con oggetto: “partecipazione a Chi dice donna dice dono” al seguente link www.quavio.og/sostienici)

QuaViO (Qualità della Vita in Oncologia), Misericordia e Pubblica Assistenza di Siena desiderano ringraziare per il sostegno ChiantiBanca, A.N.I.O.C Siena (Associazione Nazionale Insigniti Onoreficenze Cavalleresche), Gruppo Stampa Siena, TECNOSPORT di Rodrigo Bei, La Pimpinella Erboristeria & Parafarmacia a Siena della dottoressa Angela Brizzi. Un particolare ringraziamento a ALI (artisti liberi indipendenti) che hanno offerto la propria arte in forma gratuita.