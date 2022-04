25 aprile, Festa della Liberazione. Il cartellone delle celebrazioni

Siena e il suo territorio celebrano la ricorrenza del 25 aprile con un cartellone di iniziative diffuso su tutto il territorio provinciale e coordinato dal Comitato tra le forze democratiche sotto lo slogan “Libertà e giustizia si conquistano giorno per giorno”.

La celebrazione ufficiale è in programma lunedì 25 aprile dalle ore 16 all’Asilo monumento dei Giardini della Lizza a Siena con la deposizione della corona di fiori ai caduti, la partenza del corteo che sfilerà per le vie cittadine preceduto dalla banda Città del Palio, sosterà all’Università degli studi in via Banchi di sotto per la deposizione della corona, alla Sinagoga, per arrivare in piazza del Campo alle ore 16.45. Previsti gli interventi del Presidente della Provincia Silvio Franceschelli, del Sindaco di Siena Luigi De Mossi, dello storico Marcello Floris, mentre le conclusioni saranno affidate alla Presidente provinciale dell’Anpi Silvia Folchi. Dalle ore 18 alle ore 20 al Teatro dei Rinnovati il concerto della Liberazione offerta alla città dall’Associazione Siena Jazz, Accademia Chigiana, Istituto Rinaldo Franci ed organizzata da Anpi, Arci, Cgil, Sezione Soci Siena Unicoop Firenze.

In teatro verranno proiettati i video realizzati dagli studenti degli istituti scolastici senesi che hanno aderito all’iniziativa (ingresso libero con prenotazione 3312358945). Al mattino (dalle ore 10 alle ore 16) apertura delle Stanze della memoria con l’iniziativa della Banca della memoria: sarà possibile depositare la propria memoria sugli anni del fascismo e della Liberazione di Siena e provincia consegnando documenti scritti, fotografici e video interviste. Mentre dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle ore 18 apertura della Sinagoga di Siena per visite guidate da prenotare sul sito https://www.jewishsiena.it/. Alle ore 11.15, il concerto della banda Città del Palio in piazza Salimbeni diretta dal Maestro Giuseppe Baldesi. Le iniziative per celebrare il 25 aprile sono iniziate il 20 aprile e proseguiranno con appuntamenti sul territorio provinciale da Torrita di Siena a Colle di Val d’Elsa.

Il programma

SABATO 23 APRILE

Ore 17:30

Sala soci Coop.fi – Via A. Diaz, 31 – Colle Val d’Elsa

Presentazione del libro “…E la Civetta cantò – Eccidio del padule di Fucecchio 23 Agosto 1944”

di Elisabetta Pucci – Letture dal testo a cura di Carlo Ciappi

Intermezzo musicale con canzoni dell’epoca interpretate da Cecilia Ciaschi

SABATO 23 APRILE

Ore 18:30

Limonaia del tribunale civile 4 – Siena

Concerto – Spettacolo a cura di Istituto Storico della Resistenza Senese e dell’Età Contemporanea “Vittorio Meoni” “Nel Bosco da sempre. Poesie, canzoni, racconti e immagini sulla resistenza senese”

con Francesco Burroni e musiche dal vivo di Marco Iacoboni

Introduzione di Marta Mancini (docente di lettere e storia)

Saranno proiettate le immagini di Francesco Del Casino

SABATO 23 APRILE

Ore 10.30 Torrita di Siena Parco della Liberazione I ragazzi IC Parini inaugurano il leggio della liberazione

Ore 17 Montefollonico Inaugurazione mostra reperti Seconda Guerra mondiale

DOMENICA 24 APRILE

Ore 08:00

Traversata di Siena – manifestazione podistica

Ritrovo ore 8.00 – partenza ore 9.00 Piazzetta Chigi Saracini

DOMENICA 24 APRILE

Ore 10 Montefollonico (Torrita di Siena) arrivo veicoli storici Seconda Guerra mondiale

Ore 16 Montefollonico (Torrita di Siena) Teatro Bruno Vitolo Riconsegna del gavettino rinvenuto a Montefollonico alla famiglia Caccia

Ore 17.30 Montefollonico Partenza veicoli storici

LUNEDI’ 25 APRILE

Ore 8.45 Torrita di Siena benedizione restauro orologio e campana Torre civica

Dalle ore 9.15 alle ore 11 Commemorazione

Ore 16 Parco della Liberazione Incontro gruppo lettura “La memoria rende liberi”

Montefollonico Ore 21 Teatro Bruno Vitolo spettacolo la guerra non ha onore

LUNEDI’ 25 APRILE

Ore 10.00 – 16.00

Stanze della Memoria – Via Malavolti, 9

Apertura del percorso museale e visita guidata

Banca della Memoria: sarà possibile depositare la propria memoria sugli anni del fascismo e della

Liberazione di Siena e provincia consegnando documenti scritti, fotografici, videointervista

Ore 10.30- 13.30 14.00 – 18.00

Sinagoga – Vicolo delle Scotte, 14

Apertura della Sinagoga e visite guidate da prenotare sul sito https://www.jewishsiena.it/

Ore 11.15

Piazza Salimbeni – Concerto della Banda Città del Palio

diretto dal Maestro Giuseppe Baldesi

Ore 16.00 CELEBRAZIONE UFFICIALE

Giardini La Lizza – Asilo Monumento

Deposizione corona e onore ai Caduti

Ore 16.10

Partenza del corteo che sfilerà per le vie del centro

cittadino preceduto dalla Banda “Città del Palio”

Ore 16.30

Università di Siena – Via Banchi di Sotto, 55

Deposizione corona

Ore 16.35

Sinagoga – Vicolo delle Scotte, 14

Deposizione corona

Ore 16.45

Piazza del Campo – Cerimonia Ufficiale

Saluto del Sindaco del Comune di Siena, Luigi De Mossi

Saluto del Presidente della Provincia di Siena, Silvio Franceschelli

Intervento di Marcello Flores, storico

Conclude Silvia Folchi

Presidente Provinciale dell’ANPI

La cerimonia terminerà con l’esecuzione dell’Inno di Mameli della Banda Città del Palio in Piazza del Campo

In caso di pioggia la cerimonia ufficiale del 25 Aprile, prevista in Piazza del Campo, si terrà presso il Teatro dei Rozzi – Piazza Indipendenza

La Festa continua con

Ore 18.00 – 20.00

Teatro dei Rinnovati – Piazza del Campo

CONCERTO DELLA LIBERAZIONE

Esibizione musicale offerta alla città da:

Associazione Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz

Fondazione Accademia Musicale Chigiana,

Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”

In teatro verranno proiettati i video realizzati dagli studenti degli istituti scolastici senesi che hanno aderito all’iniziativa

Ingresso libero – Prenotazione consigliata al numero 331 2358945 dalle ore 16.00 di ogni giorno

oppure mail a: [email protected]

Per il ritiro biglietti – Biglietteria aperta dal martedì alla domenica dalle 18 alle 20

Lunedì 25 aprile biglietteria aperta dalle ore 16

Per partecipare occorre essere in possesso di Green Pass rafforzato e mascherina ffp2

Evento organizzato da: Anpi, Arci, Cgil, Sezione Soci Siena Unicoop Firenze.