100 Canti… a Palazzo! torna la maratona dantesca a Siena

Il progetto 100 Canti… a Palazzo!, ideato dall’associazione Culter e Stazione Utopia in collaborazione con il Comune di Siena, coinvolge un grande numero di persone in una performance popolare, in cui tutti i partecipanti diventano protagonisti dando voce, insieme, ai canti della Divina Commedia. Anche per questa edizione si registra un significativo coinvolgimento degli Istituti scolastici di Siena e Provincia, della Casa circondariale di Siena, la Casa di reclusione di San Gimignano e della Mensa dei Poveri. Un’esperienza sorprendente che rende contemporaneo l’inesauribile valore della poesia dantesca e trasforma all’improvviso ogni visitatore in uno spettatore.

Domenica 16 aprile 2023 (dalle ore 10:00) ritorna a Siena la maratona dantesca, che per questa sua terza edizione è ospitata negli spazi monumentali del Palazzo Pubblico, del Museo Civico e del Rettorato dell’Università di Siena, dando vita così ad uno stretto connubio tra letteratura, arte e storia. Le terzine dantesche risuonano nelle stanze attraverso le voci di cantori e cantrici di tutte le età e da tutta Italia, che avvolgono il visitatore lungo un percorso che dai Magazzini del Sale arriva, passando dalle Sale del Museo Civico fino alla Loggia dei Nove, che apre la sua vista mozzafiato sulle colline senesi. Ospiti speciali della manifestazione la Banda Sonora La Ginestra di Poggibonsi, che presenta un’inedita performance di musica e poesia nel cortile del Palazzo del Rettorato, la partecipazione della Banda Città del Palio e del Coro di Ateneo dell’Università di Siena, un gruppo di ragazzi che seguono laboratori rap che da Piazza del Duomo guiderà i partecipanti e il pubblico in corteo verso il Palazzo Civico.

Una lettura diffusa e corale della Divina Commedia, che trasforma le sale del Palazzo in un grande palcoscenico. Oltre ad ammirare i capolavori dell’arte senese – tra cui La Maestà di Simone Martini, una delle opere più importanti del Trecento in Italia – ci si può immergere nei canti danteschi e farsi traghettare da Caron dimonio all’Inferno nei sotterranei dei Magazzini del Sale, che ospitano tra l’altro alcune delle sculture della mostra Visionari. Emanuele Giannelli, e poi Puro e disposto a salire a le stelle raggiungere il Paradiso e la spettacolare Loggia dei Nove per riuscire a intravedere L’amor che move il sole e l’altre stelle.

363 i cantori e le cantrici che insieme danno voce alla poesia di Dante, leggendo di seguito tutti i 100 Canti.

Sarà inoltre allestito in Piazza del Campo per tutta la durata della manifestazione un palco aperto da cui leggere e condividere pubblicamente il proprio canto preferito (per chi volesse iscriversi si prega di inviare una mail a [email protected])

Fra le altre iniziative collegate

SPETTACOLO IN CARCERE

Venerdì 14 aprile alle 16.00 andrà in scena presso il teatro della Casa Circondariale di Siena lo spettacolo La lingua batte dove Dante vuole, una vera e propria anteprima del nostro evento realizzata grazie alla collaborazione con il Centro di ricerca e produzione teatrale LALUT.

100 CANTI a PALAZZO DEL RETTORATO

il 16 aprile, anche il cortile del Palazzo del Rettorato si animerà con la poesia di Dante: alle 11.15, 12.00 e 12.45 la Banda Sonora “La Ginestra” di Poggibonsi si esibirà in una speciale performance di lettura dantesca accompagnata dalla musica. In più, sempre nel cortile del Palazzo del Rettorato saranno trasmessi sugli schermi per tutta la durata dell’evento dei video realizzati per l’occasione, in cui il Rettore Roberto di Pietra, studentesse e studenti dell’Università e detenuti della Casa Circondariale di Siena e della Casa di Reclusione di San Gimignano leggeranno i canti della Commedia.

COME SI SVOLGE

1) La manifestazione inizia alle 10.00 da Piazza del Duomo, da cui partirà un corteo animato da un gruppo di ragazze e ragazzi che richiameranno il pubblico con strumenti, versi della Commedia e improvvisazioni rap.

2) Piazza del Campo, saluti e avvio della manifestazione.

3) Alle 11.00 inizia l’evento: nelle tre postazioni all’interno del Palazzo Pubblico (Magazzini del sale per l’Inferno, Museo Civico per il Purgatorio, Loggia dei Nove per il Paradiso) inizierà la lettura delle tre cantiche che andrà avanti in contemporanea e senza interruzioni fino al penultimo canto di ogni cantica.

qui di seguito il programma completo:

16.10 – Chiusura evento in Piazza del Campo

ACCESSO AL PALAZZO PUBBLICO

Per chi vorrà assistere alla performance l’accesso al Palazzo Pubblico sarà gratuito oltre che per i residenti anche per chi viene da fuori Siena fino a esaurimento posti. Prenotazione sul sito www.culter.it