1-0 al Montespaccato e quinta vittoria consecutiva per il Poggibonsi

Quinta vittoria consecutiva per il Poggibonsi, che piega 1-0 il Montespaccato e porta a casa il quarto successo di fila allo Stefano Lotti. A decidere è l’eurogol di Vieri Regoli, che mette la firma all’ottava rete del suo campionato. Dopo un avvio di stagione claudicante adesso i giallorossi sembrano aver ingranato il giusto passo di marcia che li ha portati addirittura al terzo posto in solitaria alle spalle della sorprendente Pianese e della corazzata Arezzo. Il prossimo impegno del Poggibonsi vedrà impegnata la squadra senese sul campo del Ponsacco.

Avvio di partita bloccato con le squadre che prediligono la difesa all’attacco. La prima conclusione della partita è di Riccobono che viene però deviata in calcio d’angolo. Risponde al 20′ il Montespaccato con l’incornata di Calì che però da due passi non riesce a centrare lo specchio della porta. Al 36′ arriva la rete del vantaggio senese con un gol da fuoriclasse di Vieri Regoli. Il portiere Bruni rilancia, Bellini fa la torre per Regoli che si infila tra Ergemlidze e Nanci, lascia rimbalzare e fulmina dai 25 metri il portiere Tassi con un sinistro di controbalzo da applausi. Il primo tempo termina sull’1-0.

Nella ripresa ci prova il Montespaccato ma la difesa giallorossa sembra tenere. Al 59′ colpisce il palo l’attaccante ospite che grazia gli avversari. Il Poggibonsi non si fa prendere dal panico e prova a gestire: al 83′ è Borri che ci prova da lontano ma il portiere non sbaglia. Dopo 4′ di recupero l’arbitro fischia tre volte e consegna tre punti ai padroni di casa.