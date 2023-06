Siena, aggressione dei maranza ai danni di un minorenne che finisce in ospedale

Prima gli hanno urlato “che cazzo guardi?” poi hanno agito da branco, senza nemmeno aspettare: sette persone si sono accanite contro uno, un giovanissimo senese picchiato senza motivo. L’aggressione è avvenuta ieri notte in piazza del Campo. Il gruppo di violenti, coetanei della vittima, era a cena in un locale in via del Porrione. I ragazzi stavano discutendo animatamente tra di loro quando, dopo aver visto il giovane (che si trovava fuori con un amico), si sono accaniti su di lui. Prima lo hanno colpito con un pugno in faccia poi lo hanno attaccato, in sette. Vani i tentativi di fermare il linciaggio. A bloccare la barbarie alla fine è stato l’intervento dei carabinieri, giunti sul posto dopo che alcuni professori e studenti di una scuola, che stavano facendo una cena di classe in un ristorante della zona, hanno chiamato il 112 vedendo le condizioni in cui versava il giovane che stava passando davanti a loro. La presenza dei militari ha fatto scappare gli aggressori che si sono dispersi tra le vie della città. Il ragazzo è stato colpito sul volto ed è stato dunque accompagnato per i controlli al policlinico Le Scotte. L’amico, unico testimone del tremendo accaduto, ha invece raccontato tutto ai militari. Agli uomini dell’Arma inoltre è stata sporta una denuncia