Ecco il rimpasto di giunta: Colella alla cultura, Fattorini al commercio. A Fazzi la giustizia paliesca, Tirelli resta a Siena

Pasquale Colella nuovo assessore alla cultura di Siena mentre Stefania Fattorini assume la delega al turismo e commercio. Il rimpasto della giunta De Mossi è stato annunciato in conferenza poco fa dal sindaco Luigi De Mossi.

Stamani il primo cittadino si è incontrato con i referenti delle forze di maggioranza a cui ha comunicato il cambio di formazione. Pasquale Colella, ex-priore della Pantera e dipendente dell’Università di Siena, va quindi a coprire il posto lasciato vuoto da Sarà Pugliese.

Stefania Fattorini, commerciante con incarichi in Fises e Confcommercio, va a sostituire Alberto Tirelli. A Luciano Fazzi invece andrà la delega della giustizia paliesca. “Colella e Fattorini sono persone adattissime per ricoprire questi ruoli. Mi sembrano due persone con qualità significative e importanti per questa amministrazione”, così De Mossi. “Ho chiesto loro una disponibilità. Loro l’hanno accettata e sono stati lusingati”.

“Il terzo elemento è la conferma di Daniele Tacconi come consigliere del sindaco, in particolare sul fronte così importante delle relazioni esterne: mi ha autorizzato a dire che si era dovuto prendere uno stop per ragioni di salute, poi rientrate” , dice ancora il sindaco.

LA DIRETTA DELLA CONFERENZA

Quella di Tirelli “non è una sua bocciatura, lui è una risorsa”, ha esordito così De Mossi che aggiunge “Lui è una persona vicina a me resterà comunque a Siena, non lo vedrete andare via. Ho idee precise su cosa possa fare, le dirò al momento giusto”. Ancora De Mossi: “Non condivido il termine ‘risenesizzazione’ della giunta. Ho sempre scelto la qualità della mia squadra”, ha proseguito il primo cittadino.

Inoltre, rende noto De Mossi, è partita la procedura di pubblicizzazione per trovare un nuovo segretario comunale visto il vicino pensionamento di Michele Pinzuti. I cambiamenti in giunta non avverranno nell’immediato, ma dal giorno successivo al consiglio comunale che approverà il bilancio comunale perché, spiega il primo cittadino, “Tirelli dovrà portare a compimento il lavoro che sta facendo. I due nuovi assessori entreranno in giunta a fine aprile: desidero infatti che a portare in consiglio comunale il nuovo regolamento sull’occupazione di suolo pubblico”.

“Dobbiamo dare continuità e forza all’azione amministrativa – ha spiegato ancora De Mossi – , anche in vista del prossimo mandato, a prescindere da chi sarà il candidato a sindaco nel 2023. Questo non significa una bocciatura per chi non farà più parte della squadra di governo. Io non ho problemi a sostituire chi a parere mio non funziona, ma questa è una scelta diversa. Del resto se non avessi piena fiducia nell’operato di un assessore non lo manterrei per un altro mese. E’ giusto però che si dia risalto al lavoro effettuato, in particolare all’approvazione del regolamento sul suolo pubblico che andrà in consiglio a fine mese. E’ un anno importante e dobbiamo dare slancio alla città, anche attraverso questi aggiustamenti e questi cambiamenti”.

Il punto con la stampa del sindaco però non è stata solo occasione per affrontare il tema del rimpasto di giunta. Su un’eventuale ricandidatura, ha continuato De Mossi, “deciderò dopo lo svolgimento delle Carriere a settembre. Ora dobbiamo proseguire nell’ambito dell’efficienza della giunta con un dialogo stringente sul territorio”.

Capitolo Fondazione Monte dei Paschi : “Non voglio fare a sportellate ma nemmeno che mi sia calata una nomina dall’alto. Rossi-bis? Non faccio salti in avanti in nessun senso, vediamo quali progetti il nuovo presidente di FMps vorrà condividere con la città”, ha aggiunto De Mossi.

Gennaro Groppa

Niccolò Bacarelli

