Il Comune rinnova la commissione per il paesaggio

Al via la selezione pubblica per il rinnovo della Commissione Comunale per il Paesaggio. Il Comune di Siena cerca tre esperti in materia paesaggistica e ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 153 della legge R.T. n. 65/2014.

Per partecipare al bando, pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune, è necessaria una serie di requisiti. Possono essere nominati nella Commissione professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; professionisti che siano o siano stati iscritti agli Albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie; dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze sui temi attinenti al paesaggio.

La candidatura, con i relativi allegati, va presentata entro il 24 ottobre 2023 e dovrà essere compilata usando l’apposita modulistica reperibile presso l’Ufficio Urp oppure online all’indirizzo https://www.comune.siena.it/node/472. La consegna può avvenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] oppure a mano presso il Comune di Siena – Ufficio Protocollo e Archivio – Piazza il Campo, 1 – 53100 Siena. La domanda deve avere per oggetto la dicitura “Avviso pubblico per la nomina dei 3 (tre) membri della commissione comunale per il paesaggio – domanda di partecipazione”. Per ogni informazione è possibile rivolgersi alla Direzione Urbanistica del Comune di Siena, Servizio Sportello Unico, tel. 0577/292197 – 292398 – 292171.