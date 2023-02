Siena, torna la Giornata di raccolta del farmaco, ecco dove si può donare

Anche quest’anno, si svolgerà la Giornata di raccolta del farmaco. Durerà una settimana, da martedì 7 a lunedì 13 febbraio. In oltre 5200 farmacie che aderiscono in tutta Italia (espongono la locandina dell’iniziativa e l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.

I farmaci raccolti (nel 2022, 479.470confezioni, pari a un valore di quasi quattro milioni di euro) saranno consegnati a 1800 realtà assistenziali che si prendono cura di almeno 400mila persone in condizione di povertà sanitaria offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco.

Serviranno, soprattutto, analgesici e antipiretici, antiinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobici intestinali e antisettici.

A Siena, la Raccolta si svolgerà in circa 40 farmacie. I volontari di Banco Farmaceutico saranno presenti sabato 11 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 11 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi e che hanno espresso un fabbisogno di 8mila confezioni di farmaci. Durante l’edizione del 2022, sono state raccolte 4831 confezioni che hanno aiutato 1091 ospiti di 11 enti.

Qui la lista della farmacie dove si può donare