Siena, scomparso Romano Franchi, storico commerciante della città

Si è spento in Campansi, all’età di 80 anni, Romano Franchi. Storico commerciante di Siena, aveva iniziato con la piccola attività in centro e poi, negli anni, con la moglie Alba e i figli Claudio e Giacomo aveva portato l’impresa di famiglia a crescere fino a diventare una delle attività storiche della città, pelletteria e abbigliamento in Banchi di Sopra. Romano Franchi è stato un uomo di sport, calciatore ed allenatore tra i più popolari nel mondo dei dilettanti, raggiungendo alti livelli. Forte il legame con la squadra e la società del San Rocco, paese dove viveva. Domattina alle 10.30 i funerali in Campansi. Alla famiglia Franchi le condoglianze da parte della redazione.