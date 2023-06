Siena, riaperti i musei comunali

“Dopo i sopralluoghi e le verifiche strutturali nei musei comunali, che non hanno evidenziato alcuna criticità, e considerando che sul territorio non si sono registrate ulteriori scosse di terremoto, il Comune di Siena questa mattina, 29 giugno, ha disposto la riapertura al pubblico dei propri musei”. Lo si legge in un comunicato di palazzo pubblico. “Per precauzione ieri erano stati chiusi il Museo Civico, il Museo dell’Acqua e la Torre del Mangia. Da oggi saranno, dunque, nuovamente visitabili”, recita la nota. Riapre inoltre il complesso Santa Maria della Scala dalle 10 alle 19