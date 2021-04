Siena, riapre la Pinacoteca: ecco gli orari e le modalità di visita

Da lunedì 3 maggio riaprirà al pubblico anche la Pinacoteca nazionale di Siena, uno fra i più prestigiosi musei statali della Direzione regionale Musei della Toscana.

La riapertura rispetta tutte le norme di sicurezza previste per i visitatori, il personale, gli ambienti e le opere, in linea con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico nazionale e con le indicazioni operative fornite dalla Direzione Generale Musei del Mic. L’attività della Pinacoteca non si è mai fermata in questi mesi di chiusura al pubblico grazie a ingenti lavori di ammodernamento delle strutture museali, restauri di opere d’arte, attività di archivio e chiusura di progetti di valorizzazione o convenzioni con enti e realtà locali per sviluppare nuove sinergie. Con la Pinacoteca riaprono alla consultazione anche gli archivi e la biblioteca di Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla il martedì e il giovedì mattina e Villa Brandi il lunedì, mercoledì e venerdì mattina sempre su prenotazione.

Giorni, orari di apertura e modalità della visita alla Pinacoteca:

Lunedì, venerdì, sabato, domenica (1a, 3a e 5a del mese) e festivi infrasettimanali ore 8.30-13.30; martedì mercoledì e giovedì ore 14-19(la biglietteria chiude mezz’ora prima). Chiusa: 2a e 4a domenica del mese; 1 gennaio e 25 dicembre. Sabato, domenica e festivi infrasettimanali prenotazione obbligatoria al numero 0577 281161. Per gruppi accesso di max. 10 persone inclusa la guida (munita di “auricolari/ whispers”) sempre nel rispetto della distanza di sicurezza, per un massimo di 40 visitatori contemporaneamente. Biglietti: 8 euro (intero), 2 euro (ridotto). Riduzioni e gratuità secondo le norme di legge previste per i musei statali.

Indicazioni generali per l’ingresso e la visita ai musei

È necessario seguire le indicazioni fornite dal personale di accoglienza e attenersi alle disposizioni di sicurezza: rilevazione della temperatura a cura del personale e ingresso vietato in caso di febbre superiore a 37.5°; ingresso con obbligo di mascherina; lavare/igienizzare spesso le mani; rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,5 mt: non sostare negli spazi di passaggio