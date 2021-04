Siena, riaperti i termini per il concorso per istruttore di polizia municipale

Sono stati riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per “istruttore di polizia municipale” (categoria C, posizione economica iniziale C/1), bandito lo scorso anno, incrementando il numero delle assunzioni a 11 posti, con la riserva di 2 ai sensi degli articoli 1014 e 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”.

Sono fatte salve le domande di partecipazione già pervenute in occasione della prima pubblicazione; tutti i requisiti devono essere posseduti alla scadenza dei nuovi termini; per i candidati che avevano già presentato la domanda verrà data la possibilità di inviare le integrazioni sui titoli di servizio posseduti.

Oltre ai requisiti generali, tra i quali anche il possesso della patente di guida di categoria B senza limitazioni e disponibilità alla guida, il diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale (maturità) per l’accesso all’università.

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata, tramite SPID, entro il prossimo 2 maggio, esclusivamente in modalità on line collegandosi al portale Servizi on line del Comune di Siena, sezione Concorsi e Selezioni del Personale e cliccando su “Domande concorso on line”.

Il bando è consultabile e scaricabile nel portale istituzionale www.comune.siena.it al link Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/concorsi-pubblicati-dall-anno-2020

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Personale ai numeri telefonici 0577 292123, 292183, 292184, 292185, 292186, 292187 oppure inviare una mail a [email protected].