Siena, raccolta differenziata in crescita. Buzzichelli: “Risultato ottenuto grazie alle politiche di questa Amministrazione”

“La raccolta differenziata a Siena nel 2021 è aumentata del 20,1 % rispetto al 2018, passando dal 40,3% di gennaio 2018 al 60,4% di settembre 2021”. Lo si legge in un comunicato di Palazzo Pubblico. “Nello specifico la raccolta differenziata di vetro, plastica e lattine è passata dall’8% del 2018 al 13,5 % nel 2021 – fanno sapere -.La raccolta differenziata di carta e cartone è passata invece dal 9,5 % nel 2018 al 12,7 % del 2021.In crescita anche la raccolta dell’organico che passa dal 7% nel 2018 al 12,1 % nel 2021”. Per l’assessore all’ambiente del comune di Siena Silvio Buzzichelli “ questo buon risultato è la diretta conseguenza del piano di riorganizzazione, fortemente voluto da questa amministrazione, della raccolta stradale con i cassonetti ad accesso controllato. Una riorganizzazione che sta dando i risultati auspicati. Ringrazio i cittadini che sono sempre più attenti e disposti a fare la raccolta differenziata, questi dati lo dimostrano – dice l’assessore Buzzichelli – Adesso proseguiamo il nostro lavoro per arrivare ad obiettivi sempre più ambiziosi nel rispetto e nella tutela dell’ambiente”.