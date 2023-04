Siena, nuovo bando contributo Tari, domande entro il 14 aprile

Il Comune di Siena ha avviato l’iter per un nuovo bando relativo alle agevolazione a favore di utenze non domestiche Tari. Il bando per accedere al contributo di 500 euro si chiuderà il 14 aprile.

Visto il protrarsi della crisi relativa al caro – energia, il Comune di Siena, come già precedentemente fatto per l’anno 2022 , continua dunque ad assumere diverse misure volte a mitigare l’impatto di tali dinamiche sulle imprese e quindi sulle famiglie. Considerato anche l’avanzo dei soldi vincolati, l’amministrazione ha deciso di indire un nuovo “bando ristori sul caro bollette per specifiche categorie di attività del Comune di Siena” anche per l’anno 2023.

Il bando è rivolto alle imprese con sede legale e/o unità locale nel territorio del Comune di Siena regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, passive di Tari per utenze non domestiche e che possiedono precisi requisiti specificati all’interno del bando, così come i termini, la modalità di invio della domanda, e la misura del contributo unitamente alla documentazione richiesta da presentare contestualmente all’istanza in via telematica al Comune di Siena fino alle ore 12,00 del giorno venerdì 14 Aprile 2023.

Si invitano pertanto gli interessati a prendere atto della documentazione scaricabile dal sito del Comune di Siena al seguente link https://www.comune.siena.it/node/3237; e per ulteriori informazioni a prendere contatti con il Servizio Statistica, Polo al Cittadino e Imprese ai seguenti recapiti: [email protected] [email protected] – Tel.0577/292469- Tel.0577292376.