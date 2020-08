Siena, nuove regole all’interno delle aree sgambamento per cani

Nuove e semplici regole da mantenere all’interno delle aree sgambamento per cani. Nel territorio comunale sono 23 in tutto le aree in cui si può entrare tenendo senza guinzaglio il proprio cane per poter giocare. Nuove regole per un comportamento più corretto all’interno del parco, anche perchè le normative regionali e nazionali non fanno cenno relativamente ai comportamenti da tenere all’interno di queste aree.

Per questo l’Amministrazione ha voluto dotarsi di alcune semplici regole, dettate dal buon senso e dal rispetto per gli altri, per consentire un uso consapevole delle zone a verde destinate agli amici a quattro zampe. In quest’ottica la permanenza di 20 minuti all’interno dell’area verde è rivolta ad evitare situazioni di conflitto tra cani caratterialmente incompatibili e il proprietario deve avere sempre sotto controllo l’animale così da poter intervenire nel caso si presenti la necessità. Ogni animale ha diritto a frequentare questi luoghi, ma se all’interno si trova già un suo consimile “difficile”, il proprietario che è fuori in attesa potrà contare sul fatto che di lì a breve sarà il suo turno per entrare.