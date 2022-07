Siena, l’Università sceglie il Rettore: domani nuovo voto, Di Pietra e Carmignani i candidati

L’Università di Siena è chiamata a scegliere il successore di Francesco Frati tra Roberto Di Pietra e Sonia Carmignani, domani dalle 9 alle 17 si terrà il secondo turno per l’elezione del nuovo rettore. Una settimana fa nessuno degli allora tre candidati – Dotta si è ritirato ieri- aveva raggiunto il quorum necessario alla prima votazione. Domani invece per essere eletti occorrerà conseguire la maggioranza assoluta dei voti (ponderati) effettivamente espressi. Sono elettori attivi: i docenti dell’Ateneo (753); gli studenti dei consigli di dipartimento (114);il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato (805), i cui voti individuali vengono ponderati in maniera tale che il peso complessivo degli aventi diritto sia pari al 12% dei docenti. La procedura elettorale si svolgerà con voto telematico esprimibile on line. Ma sarà inoltre allestita una postazione di voto al palazzo del rettorato dell’Università di Siena